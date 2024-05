Получение разных вакцин от коронавируса в качестве первой и второй доз связано с повышением риска легких и умеренных побочных эффектов после второй. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования британского Национального консорциума по оценке календаря иммунизации (National Immunisation Schedule Evaluation Consortium — NISEC), опубликованного 12 мая в журнале «The Lancet»*. Такое наблюдение, однако, не вызывает опасений за безопасность пациентов, подчеркнули исследователи, намеренные уточнить патофизиологическую природу данного явления в ближайшие месяцы. В исследовании «COVID-19 Heterologous Prime Boost», или «Com-Cov», принимают участие 830 пациентов в возрасте старше 50 лет из 8 разных регионов Англии, в том числе Лондона, Бирмингема и Ливерпуля. Оно включает две когорты участников, первую из которых (численностью 100 человек) подвергнут детальному иммунологическому анализу. При этом часть участников получают бустерную дозу на 28-й, другая — на 84-й день (интервал 12 нед).

Значительный интерес к гетерологичному режиму праймом-бустер вызван, во-первых, нехваткой вакцин, во-вторых, использованием его на практике рядом стран (Германии, Франции, Швеции, Норвегии и Дании), рекомендующих лицам молодого возраста, ранее получившим Vaxzevria («AstraZeneca»), введение альтернативной вакцины в качестве второй дозы.

Обе схемы гетерологичных вакцин индуцировали большую системную реактогенность после бустерной дозы, чем гомологичные, при этом о лихорадке сообщили 37 (34%) из 110 реципиентов вакцины ChAdOx1 nCoV-19 (ChAd) (Vaxzevria, «AstraZeneca») для первичной вакцинации и BNT162b2 (BNT) (Comirnaty, «Pfizer»/«BioNTech») для повторной вакцинации по сравнению с 11 (10%) из 112 реципиентов ChAd в качестве обеих доз (разница 24%, 95% доверительный интервал (ДИ) 13–35%). О лихорадке сообщили также 47 (41%) из 114 получивших BNT в качестве прайма и ChAd — буста, по сравнению с 24 (21%) из 112 — BNT в качестве обеих доз (разница 21%, 95% ДИ 8–33%). Аналогичное увеличение наблюдалось в отношении озноба, усталости, головной боли, боли в суставах, недомогания и боли в мышцах. Госпитализаций в связи с наблюдавшимися симптомами зарегистрировано не было, и в большей степени это увеличение реактогенности наблюдали через 48 ч после иммунизации.

Исследование включает 8 различных комбинаций, а именно:

2 дозы вакцины Оксфордского университета (University of Oxford)/«AstraZeneca» с интервалом 28 дней;

2 дозы вакцины Оксфордского университета/«AstraZeneca» с интервалом 12 нед — в качестве контрольной группы;

2 дозы вакцины «Pfizer»/«BioNTech» с интервалом 28 дней;

2 дозы вакцины «Pfizer»/«BioNTech» с интервалом 12 нед — в качестве контрольной группы;

вакцина Оксфордского университета/«AstraZeneca» для первой дозы, затем вакцина «Pfizer»/«BioNTech» — для второй с интервалом 28 дней;

вакцина Оксфордского университета/«AstraZeneca» для первой дозы, затем вакцина «Pfizer»/«BioNTech» — для второй с интервалом в 12 нед;

вакцина «Pfizer»/«BioNTech» для первой дозы, затем вакцина Оксфордского университета/«AstraZeneca» — для второй, с интервалом 28 дней;

вакцина «Pfizer»/«BioNTech» для первой дозы, затем вакцина Оксфордского университета/«AstraZeneca» — для второй, с интервалом в 12 нед.

Организаторы надеются, что, комбинируя вакцины, можно усилить и продлить иммунный ответ. Дальнейшие исследования по оценке схем гетерологичной первичной бустерной вакцинации, включающие вакцины производства «Moderna» и «Novavax», продолжаются и имеют решающее значение для информирования о целесообразности смешанных графиков вакцинации против COVID-19.

По материалам www.thelancet.com; comcovstudy.org.uk

*Shaw R.H., Stuart A., Greenland M. et al. (2021) Heterologous prime-boost COVID-19 vaccination: initial reactogenicity data. The Lancet. May 12.