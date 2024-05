Интерферон при COVID-19: неоднозначные данные

Из нескольких источников поступают сообщения о роли интерферона при COVID-19. Ведутся клинические исследования с целью оценки его эффективности при лечении данного заболевания, в то же время появляются данные о том, что тяжелому течению COVID-19 свойственен выраженный интерфероновый ответ, и провоспалительный эффект интерферона I типа на поздних стадиях заболевания может иметь неблагоприятные последствия.

Стимулирование универсального противовирусного ответа

Так, Фонд развития польской науки (Fundację na rzecz Nauki Polskiej) за счет средств ЕС обеспечивает финансированием проект «POWROTY». В частности, почти 200 000 польских крон (53 тыс. дол. США) из 15 млн крон (4 млн дол.), выделенных на выполнение новых исследовательских задач, связанных с пандемией COVID-19, получила команда вирусологов под руководством Алисии Хмелевской (Alicja Chmielewska) из Гданьского университета (Uniwersytetu Gdańskiego).

«Интерфероны в настоящее время проходят клинические исследования как перспективные препараты против COVID-19», — отмечает А. Хмелевская. В частности, изучают их способность стимулировать реализацию неспецифического иммунитета, в том числе посредством интерферон-индуцированных трансмембранных белков (interferon-induced transmembrane — IFITM), ингибирующих проникновение вирусов в клетки.

Способность белков IFITM подавлять вирусную инфекцию была открыта в 2009 г., а исследования культур клеток in vitro подтвердили их универсальную противовирусную роль. Сейчас известно, что они являются важным элементом в борьбе организма с такими опасными вирусами, как вирус гриппа, лихорадок Денге, Эбола, Марбург, ВИЧ, гепатита С, а также большинство коронавирусов, включая SARS-CoV-1.

Sars-2 более чувствителен к интерферонам, чем Sars-1

3,75 млн евро на 4-летний срок выделены из европейских фондов международной сети из 10 партнеров под названием «MAD-CoV 2» — «Современные подходы к разработке противовирусных средств против SARS-CoV 2» («Modern approaches for developing antivirals against SARS-CoV 2»).

В частности, 600 000 евро получает Гиссенский университет (Justus-Liebig-Universität Gießen). Фридеман Вебер (Friedemann Weber), возглавляющий рабочую группу, поясняет: «Цель состоит в том, чтобы найти клеточные факторы, важные для вируса, но не для нормальных клеток организма. В конце концов мы хотим, чтобы побочных эффектов было как можно меньше».

Интерфероны находятся в центре внимания исследователей в Гиссене. «Интерфероны — мощный инструмент, — отмечает Ф. Вебер. — Но при использовании доступных на сегодня препаратов побочные эффекты значительны». Удивительно, но вирус Sars-2 более чувствителен к интерферонам, чем Sars-1, выявленный в 2003 г. Это результат сравнительного исследования, проведенного рабочей группой Гиссенского университета. «Теперь мы изучаем вопрос, почему это так», — поясняет Ф. Вебер. Он подчеркивает, что его работа связана с лечением инфицированных людей. Пандемию Sars-2 можно сдержать только профилактикой в ​​виде вакцинации.

Интерферон 1-го типа может усугубить состояние тяжелых больных

Несмотря на ранние сообщения об обратном, появляется все больше свидетельств того, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 развивается устойчивый интерфероновый ответ I типа, который контрастирует с отсроченным, возможно подавленным, интерфероновым ответом, наблюдаемым на ранней стадии инфекции. Об этом идет речь в публикации «Nature»*.

Устойчивый интерфероновый ответ 1-го типа может усугубить избыточно сильное воспаление при прогрессировании COVID-19 в тяжелую форму с помощью различных механизмов. Дальнейшее понимание роли интерферона 1-го типа на разных стадиях инфекции и у пациентов с легким и тяжелым течением COVID-19 даст представление о терапевтическом использовании введения интерферона или ингибиторов Янус-киназы (Janus kinase — JAK) у пациентов с COVID-19. Авторы статьи в «Nature» сообщают о результатах своего недавнего исследования, в котором у пациентов с COVID-19, в отличие от гриппа, выявлены «уникальные гипервоспалительные сигнатуры для всех типов иммунных клеток, в частности, повышающие активность воспалительных реакций». Исследователи предположили, что интерферон 1-го типа может играть важную роль в прогрессировании COVID-19 до тяжелой формы.

Предположения ученых находят подтверждение в результатах проводимых при COVID-19 клинических исследованиях. Так, по состоянию на 6 августа 2020 г. завершены 4 исследования, в которых сообщается о благоприятном ответе на раннее использование интерферона-β. В то же время недавнее ретроспективное исследование 446 пациентов с COVID-19 показало, что раннее использование интерферона-α снижает смертность, тогда как позднее — повышает ее и замедляет выздоровление. Находящиеся в стадии разработки 18 исследований помогут поставить точки над «i», однако, поскольку интерферон 1-го типа, по-видимому, обостряет воспаление при прогрессировании COVID-19 в тяжелую форму, время введения и целевые подгруппы для лечения следует рассматривать с осторожностью, — предупреждают авторы.

В контексте провоспалительной роли интерферона 1-го типа следует рассматривать использование ингибиторов JAK для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. По состоянию на 6 августа 2020 г. проводится 40 клинических исследований различных ингибиторов JAK у пациентов с COVID-19. Основной мишенью ингибиторов JAK является интерлейкин-6, который является ключевым провоспалительным цитокином при тяжелой форме COVID-19. Кроме того, биомаркеры, связанные с интерфероном 1-го типа, которые свидетельствуют о прогрессировании заболевания до тяжелых форм, могут помочь улучшить клиническое ведение пациентов с тяжелой формой COVID-19.

По материалам fnp.org.pl; ec.europa.eu; faz.net; nature.com

* Lee J.S., Shin E. The type I interferon response in COVID-19: implications for treatment. Nat Rev Immunol, 2020.