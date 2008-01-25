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Новости медицины и фармацииИнгибиторы протонной помпы повышают риск заражения COVID-19?

Ингибиторы протонной помпы повышают риск заражения COVID-19?

Опубликовано  04.08.2020

Онлайн-опрос жителей США позволил предположить дозозависимую связь между использованием ингибиторов протонной помпы (ИПП) и заражением COVID-19. О результатах соответствующего исследования*, опубликованного пока в виде препринта (до рецензирования), журнал «NEJM» сообщил 29 июля.

ИПП стали препаратами выбора в лечении кислотозависимых заболеваний, пишет заместитель редактора «NEJM», рецензент вышеупомянутого исследования Кеннет де Во (Kenneth R. DeVault). Первоначально считалось, что данные препараты обладают высоким профилем безопасности, но многочисленные исследования, опубликованные за последние несколько лет, показывают связь с повышенным риском как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, особенно при приеме в дозах, превышающих рекомендованные.

Исследование, проходящее рецензирование, представляет собой первое сообщение о повышенном риске инфицирования COVID-19 в связи с приемом ИПП. Так, в ходе онлайнового опроса населения, проведенного в США в мае–июне 2020 г., 53 130 взрослых положительно ответили по поводу симптомов со стороны верхних отделов пищеварительного тракта в своем анамнезе. Среди них 3386 (6,4%) сообщили, что прошли тест на COVID-19 с положительным результатом. Регрессионная модель выявила отношение рисков 2,15 для положительного теста на COVID-19 на фоне приема ИПП один раз в сутки и 3,67 — 2 раза в сутки. При применении антагонистов H2-рецепторов такой взаимосвязи не выявлено. Для контроля сопутствующих факторов при этом были использованы все адекватные статистические методы, сообщил К. де Во.

По материалам jwatch.org; journals.lww.com

*Almario CV et al. (2020) Increased risk of COVID-19 among users of proton-pump inhibitors. Am. J. Gastroenterol. Preprint at: https://journals.lww.com/ajg/Documents/AJG-20-1811_R1(PUBLISH%20AS%20WEBPART).pdf

Опубликовано  04.08.2020

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