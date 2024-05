Следует ли прививать против COVID-19 пациентов, ранее инфицированных вирусом SARS-CoV-2? Возможно, им будет достаточно лишь одной прививки из двух? Проанализировав данные 109 пациентов с подтвержденным ранее существовавшим иммунитетом против SARS-CoV-2 и без него (68 серонегативных и 41 серопозитивный) после получения первой дозы вакцины, исследователи из университета Икана Медицинского центра Маунт Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai — MSSM) представили доказательства того, что реакция антител на первую дозу вакцины у лиц с ранее существовавшим иммунитетом равна или даже превышает титры, выявленные у серонегативных лиц на момент вакцинации после второй дозы. Авторы также сообщили, что реактогенность вакцины значительно выше у ранее инфицированных SARS-CoV-2 пациентов. Авторы заключили, что изменение режима введения вакцины серопозитивным пациентам с введением им только одной дозы вакцины не повлияет отрицательно на титры их антител, избавит от нежелательных реакций и освободит многие срочно необходимые дозы вакцины.

Издание «The New York Times» приводит в связи с данной публикацией воспоминания молекулярного биолога, сотрудницы MSSM, испытавшей после вакцинации от COVID-19 столь же изнуряющие и тягостные симптомы (головная и суставная боль), как и при заболевании в марте. Заинтересовавшись данным вопросом, исследователи заключили, что у серопозитивных в отношении SARS-CoV-2 лиц быстро развиваются высокие титры антител в течение нескольких дней после вакцинации. То есть первая доза вакцины у пациента с ранее существовавшим иммунитетом к SARS-CoV-2, вероятно, иммунологически напоминает бустерную дозу у серонегативных лиц.

Сообщают также, что серопозитивные реципиенты вакцины испытывают системные побочные эффекты со значительно большей частотой, чем серонегативные (например усталость, головная боль, озноб, лихорадка, боль в мышцах или суставах — в порядке снижения частоты, р<0,001 для всех перечисленных симптомов).

Комментируя результаты данного исследования, некоторые ученые проявляют осторожность. Так, цитируемый «The New York Times» Э. Джон Уэрри (E. John Wherry), директор Института иммунологии Пенсильванского университета (University of Pennsylvania’s Institute for Immunology), отметил, что прежде чем согласиться с изменением режима вакцинации, он хотел бы увидеть данные, показывающие, что достигнутый уровень антител способен остановить репликацию вируса. «То, что антитело связывается с частью вируса, не означает, что оно защитит вас от заражения», — отметил он.

По материалам medrxiv.org; nytimes.com

* Krammer F., Srivastava K., Simon V. (2021) Robust spike antibody responses and increased reactogenicity in seropositive individuals after a single dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine. medRxiv 2021.01.29.21250653