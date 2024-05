Эксперты Индийского совета по медицинским исследованиям (Indian Council of Medical Research — ICMR) считают, что снижение нейтрализующего титра антител в ответ на вакцинацию Covaxin (Bharat Biotech) и Covishield не является поводом для беспокойства по поводу эффективности против COVID-19.

Вакцина от «Bharat Biotech»

Согласно результатам исследования, опубликованным в виде препринта*, cыворотки реконвалесцентов COVID-19 и реципиентов вакцины Covaxin обладали нейтрализующей способностью в отношении B.1.617., хотя и с меньшей эффективностью, чем применительно к «дикому» штамму B1 (D614G) и «британскому» варианту (B.1.1.7). Авторы использовали сыворотку крови 28 вакцинированных лиц, собранную в ходе клинического исследования фазы II.

Средний геометрический титр (GMT) нейтрализующих антител сыворотки в отношении «дикого» штамма D614G по сравнению с таковым применительно к B.1.617 составил 1,95 (95% ДИ 1,60–2,38; p<0,0001). Аналогично, отношение GMT для B.1.1.7 и B.1.617 составило ​​1,84 (95% ДИ 1,50–2,27; p<0,0001). При этом D614G и B.1.1.7 продемонстрировали эквивалентные ответы с соотношением GMT 1,06, что близко к 1 (95% ДИ 1,02–1,10), то есть в пределах статистической эквивалентности. Таким образом, нейтрализующая способность сыворотки крови вакцинированных Covaxin против индийского варианта B.1.617 в 2 раза ниже, чем по отношению к первоначальному и «британскому» вариантам.

Covishield от Института сывороток Индии (Serum Institute of India — SII)

Нейтрализующий титр антител, индуцированных вакциной Covishield, в отношении варианта B.1.617.1 также снижен, однако она, по-видимому, будет иметь защитный эффект, влияющий на тяжесть и летальность вследствие болезни у вакцинированных. Такой вывод сделали исследователи в другой работе, не прошедшей рецензирование**. Так, титр нейтрализующих антител против B.1.167.1 по сравнению с «диким» вирусом (D614G) определяли в сыворотке крови вакцинированных (через 4 нед после второй дозы) субъектов, ранее не болевших COVID-19 (n=43) и выздоровевших от COVID-19 (n=18). Результаты показали, что сыворотка крови выздоровевших, которые получили две дозы Covishield, содержит более высокий титр нейтрализующих антител по сравнению с вакцинированными без COVID-19 в анамнезе со значительной разницей (p<0,0001) в титре против B.1 и B.1.617.1.

GMT сывороток вакцинированных Covishield в отношении B.1 и B.1.617.1 составил 42,92±3,8 (95% ДИ 40,21–128,5; n=43) и 21,92±4,42 (95% ДИ 24,4–62,64; n=43) соответственно. Таким образом, нейтрализующая способность сывороток вакцинированных Covishield, аналогично Covaxin, была примерно вдвое ниже в отношении индийского варианта по сравнению с «диким» вирусом. Опубликованы также результаты исследований in vitro с сыворотками вакцинированных мРНК-вакцинами.

По материалам www.icmr.gov.in

*Yadav P.D., Sapkal G.N. et al. (2021) Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv preprint. doi.org/10.1101/2021.04.23.441101.

**Pragya D. Yadav, Gajanan N. et al. (2021) Neutralization potential of Covishield vaccinated individuals against B.1.617.1. bioRxiv 2021.05.12.443645; doi.org/10.1101/2021.05.12.443645.