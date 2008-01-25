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Новости медицины и фармацииИндийские вакцины нейтрализуют новый вариант, но при вдвое большей концентрации антител

Индийские вакцины нейтрализуют новый вариант, но при вдвое большей концентрации антител

Опубликовано  19.05.2021

Эксперты Индийского совета по медицинским исследованиям (Indian Council of Medical Research — ICMR) считают, что снижение нейтрализующего титра антител в ответ на вакцинацию Covaxin (Bharat Biotech) и Covishield не является поводом для беспокойства по поводу эффективности против COVID-19.

Вакцина от «Bharat Biotech»

Согласно результатам исследования, опубликованным в виде препринта*, cыворотки реконвалесцентов COVID-19 и реципиентов вакцины Covaxin обладали нейтрализующей способностью в отношении B.1.617., хотя и с меньшей эффективностью, чем применительно к «дикому» штамму B1 (D614G) и «британскому» варианту (B.1.1.7). Авторы использовали сыворотку крови 28 вакцинированных лиц, собранную в ходе клинического исследования фазы II.

Средний геометрический титр (GMT) нейтрализующих антител сыворотки в отношении «дикого» штамма D614G по сравнению с таковым применительно к B.1.617 составил 1,95 (95% ДИ 1,60–2,38; p<0,0001). Аналогично, отношение GMT для B.1.1.7 и B.1.617 составило ​​1,84 (95% ДИ 1,50–2,27; p<0,0001). При этом D614G и B.1.1.7 продемонстрировали эквивалентные ответы с соотношением GMT 1,06, что близко к 1 (95% ДИ 1,02–1,10), то есть в пределах статистической эквивалентности. Таким образом, нейтрализующая способность сыворотки крови вакцинированных Covaxin против индийского варианта B.1.617 в 2 раза ниже, чем по отношению к первоначальному и «британскому» вариантам.

Covishield от Института сывороток Индии (Serum Institute of India — SII)

Нейтрализующий титр антител, индуцированных вакциной Covishield, в отношении варианта B.1.617.1 также снижен, однако она, по-видимому, будет иметь защитный эффект, влияющий на тяжесть и летальность вследствие болезни у вакцинированных. Такой вывод сделали исследователи в другой работе, не прошедшей рецензирование**. Так, титр нейтрализующих антител против B.1.167.1 по сравнению с «диким» вирусом (D614G) определяли в сыворотке крови вакцинированных (через 4 нед после второй дозы) субъектов, ранее не болевших COVID-19 (n=43) и выздоровевших от COVID-19 (n=18). Результаты показали, что сыворотка крови выздоровевших, которые получили две дозы Covishield, содержит более высокий титр нейтрализующих антител по сравнению с вакцинированными без COVID-19 в анамнезе со значительной разницей (p<0,0001) в титре против B.1 и B.1.617.1.

GMT сывороток вакцинированных Covishield в отношении B.1 и B.1.617.1 составил 42,92±3,8 (95% ДИ 40,21–128,5; n=43) и 21,92±4,42 (95% ДИ 24,4–62,64; n=43) соответственно. Таким образом, нейтрализующая способность сывороток вакцинированных Covishield, аналогично Covaxin, была примерно вдвое ниже в отношении индийского варианта по сравнению с «диким» вирусом. Опубликованы также результаты исследований in vitro с сыворотками вакцинированных мРНК-вакцинами.

По материалам www.icmr.gov.in

*Yadav P.D., Sapkal G.N. et al. (2021) Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv preprint. doi.org/10.1101/2021.04.23.441101.

**Pragya D. Yadav, Gajanan N. et al. (2021) Neutralization potential of Covishield vaccinated individuals against B.1.617.1. bioRxiv 2021.05.12.443645; doi.org/10.1101/2021.05.12.443645.

Опубликовано  19.05.2021

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