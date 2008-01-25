В недавнем исследовании, проведённом в Массачусетской больнице общего профиля (Massachusetts General Hospital — MGH) продемонстрирована связь возникновения побочных эффектов со стороны кожи и более низкого риска летального исхода у пациентов, принимающих определенные противоопухолевые препараты. Результаты опубликованы в медицинском журнале «JAMA Dermatology».

Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа (immune checkpoint inhibitors): ингибитор запрограммированной гибели клеток 1 (anti-programmed cell death 1 — PD-1)) и ингибитор лиганда запрограммированной гибели клеток 1 (anti-programmed cell death ligand 1 — PD-L1) — препараты, которые усиливают иммунный ответ против опухолевых клеток. Злокачественные опухоли вырабатывают особые молекулы, называемые контрольными точками иммунного ответа, которые подавляют активность иммунных клеток и противоопухолевый иммунитет. Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа стали стандартом лечения при многих онкологических заболеваниях.

Наиболее частый побочный эффект терапии препаратами этой группы — различные поражения кожи. Недавнее исследование показало, что, вероятно, эти побочные эффекты являются маркером эффективности противоопухолевой терапии ингибиторами иммунных контрольных точек.

В исследовании использованы данные, полученные из сети TriNetX Diamond, базы данных медицинских карт и данных анкетирования более чем 200 млн пациентов из США и Европы. Исследователи проанализировали информацию о 14 016 пациентах с распространенным раком (злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта, бронхов и лёгких, мочевыводящих путей, меланомой кожи), получавших терапию ингибиторами иммунных контрольных точек: у 7008 пациентов в течение 6 мес с момента начала терапии развились кожные побочные эффекты, а у 7008 пациентов — нет.

Для оценки результатов применялась модель пропорциональных рисков Кокса для определения связи дерматологических побочных эффектов и риска летального исхода с коррекцией, учитывающей демографические характеристики, тип и стадию рака.

Медиана наблюдения в исследовании составила 3,2 года, за это время зарегистрировано 3233 (26,1% всех участников исследования) летальных исхода. При этом количество летальных исходов в группе пациентов, у которых возникли побочные эффекты со стороны кожи, было на 22% меньше, чем в группе пациентов без дерматологических побочных эффектов. При анализе связи риска летального исхода и различных побочных эффектов со стороны кожи выявлено, что самый низкий риск летального исхода у пациентов, у которых развились витилиго (депигментация кожи в виде пятен), красный плоский лишай (воспалительное заболевание кожи), зуд, ксероз, лихенификация кожи и сыпь. У этих пациентов риск летального исхода был на 30–50% ниже, чем у пациентов без побочных эффектов со стороны кожи.

Старший автор исследования Е.Р. Смирнов, доктор медицинских наук, исследователь отделения дерматологии Массачусетской больницы общего профиля, объяснил, что полученные в исследовании данные предоставляют онкологам и дерматологам важную прогностическую информацию при консультировании реципиентов иммунотерапии. Побочные эффекты со стороны кожи, как правило, возникают в начале курса иммунотерапии и дают возможность оценить эффективность вскоре после начала лечения. Таким образом, результаты данного исследования потенциально позволят отобрать пациентов для дальнейшего продолжения курса лечения ингибиторами контрольных точек и определить, каким пациентам необходимо изменить схему терапии.

Авторы исследования подчёркивают, что необходимы дополнительные исследования для определения механизмов взаимосвязи между поражениями кожи и риском летального исхода от онкологического заболевания. Кроме того, важно установить, влияет ли лечение дерматологических побочных эффектов на риск летального исхода от онкологического заболевания.

По материалам www.medicalxpress.com, www.jamanetwork.com/journals