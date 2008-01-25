У ході нового дослідження була виявлена нова клітина, яка може служити попереджувальним маркером загострення ревматоїдного артриту.

Вчені виявили раніше невідому клітину, яка в значній кількості міститься в крові людини перед загостренням ревматоїдного артриту.

Результати дослідження опубліковані у виданні «New England Journal of Medicine». Отримані дані можуть допомогти поліпшити прогнозування загострень ревматоїдного артриту в майбутньому.

Що таке ревматоїдний артрит?

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, ревматоїдний артрит є одним із видів аутоімунного захворювання. У аутоімунних умовах імунна система людини помилково атакує здорові клітини, що провокує розвиток запалення.

При ревматоїдному артриті це запалення зазвичай уражує суглоби людини — особливо зап’ястка, руки і коліна. Поряд з болючим набряком ревматоїдний артрит може призвести до пошкодження тканин і хронічного болю, а також до проблем із рівновагою.

Ревматоїдний артрит характеризується періодичними загостреннями симптомів: від мінімальних проявів до більш серйозних загострень.

Регулярні аналізи крові на дому

Щоб краще зрозуміти, як і чому відбувається загострення ревматоїдного артриту, автори недавнього дослідження вивчили склад крові учасників, а не їх суглобів.

Команда вчених має певний досвід аналізу РНК, яка є своєрідним месенджером, що передає інструкції з ДНК людини.

Дослідники використовували процес, названий поздовжнім секвенуванням РНК, який відстежує зміни в РНК людини протягом тривалого періоду. Враховуючи періодичність посилення симптомів ревматоїдного артриту, такий підхід дозволив вченим отримати цінну інформацію.

Протягом 4 років один пацієнт (основний учасник дослідження) із ревматоїдним артритом проходив щотижневий аналіз крові. Пацієнт самостійно робив забір крові із пальця і відправляв зібраний матеріал дослідникам.

Крім цього, даний пацієнт регулярно повідомляв вченим про свої симптоми, що дозволило дослідникам порівняти результати аналізу РНК із загостреннями захворювання.

Для підтвердження результатів у дослідженні взяли участь ще 3 контрольні пацієнти із ревматоїдним артритом. Однак вони проходили даний аналіз крові рідше, ніж основний учасник дослідження.

Невідома клітина

Дослідники помітили, що за кілька днів до загострення ревматоїдного артриту в крові пацієнтів постійно наявні сліди невідомих клітин.

Вчені встановили, що коли симптоми ревматоїдного артриту мінімальні, невідомі клітини містяться в крові у невеликій кількості. Безпосередньо перед загостренням захворювання кількість даних клітин різко зростає. Після загострення невідомі клітини практично зникають.

Дослідники назвали ці нові клітини «PRIME». Хоча ще не зрозуміло, як вони функціонують, автори дослідження висловили деякі припущення.

Профілі експресії РНК клітин PRIME дуже схожі на профілі синовіальних фібробластів — клітин, які містяться в суглобах та зумовлюють розвиток симптомів ревматоїдного артриту. Отже, клітини PRIME можуть бути попередниками синовіальних фібробластів.

У будь-якому разі виявлення клітин PRIME відкриває шлях до майбутніх методів прогнозування ймовірності виникнення загострення ревматоїдного артриту.

«Якщо ми зможемо точно ідентифікувати ці нові клітини у пацієнтів, то у нас з’явиться можливість попередити їх про початок загострення захворювання, щоб вони могли підготуватися. Це зробило б загострення менш руйнівними і більш легкими в управлінні», — зазначає співавтор дослідження доктор Роберт Б. Дарнелл (Dr. Robert B. Darnel).

За матеріалами www.medicalnewstoday.com