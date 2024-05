Як сон сприяє навчанню? Результати нового дослідження

Вчені давно знають, що хороший нічний сон творить чудеса для нашої здатності здобувати нові навички. Однак невідомо, яку роль при цьому відіграє кожна зі стадій сну. Зокрема, у науковому співтоваристві виникли розбіжності з приводу відносного вкладу сну зі швидким рухом очей (rapid eye movement — REM), коли відбувається більшість сновидінь, і сну без REM, який у більшості випадків минає без сновидінь.

Нове дослідження, проведене психологами з відділу когнітивних, лінгвістичних і психологічних наук в Університеті Брауна (Department of Cognitive, Linguistic, and Psychological Sciences at Brown University), США, дає важливі підказки, які можуть допомогти вирішити цю суперечку.

Результати цього дослідження, яке фокусується на візуальному навчанні, передбачає, що обидві стадії сну відіграють важливу роль у здобуванні нових навичок.

Вчені виявили, що у той час як сон без REM покращує здатність людини до здобування нових навичок за рахунок відновлення гнучкості, сон з REM стабілізує ці поліпшення і запобігає їх перезапису при подальшому навчанні.

«Я сподіваюся, що це допоможе людям усвідомити, що як сон з REM, так і сон без REM важливий для навчання», — зазначив головний автор дослідження Юка Сасакі (Yuka Sasaki), професор когнітивних, лінгвістичних і психологічних наук в Університеті Брауна.

Важливо звернути увагу, що велика частина швидкого сну припадає на останні години сну. Тому вчені підкреслюють важливість того, щоб цей період не переривався.

Сон для навчання: подвійна перевага

У ході дослідження вчені виділили дві основні переваги сну для навчання.

Перша перевага, яку вони називають «підвищенням продуктивності в автономному режимі», означає, що якість засвоєння отриманих знань поліпшується після сну без будь-яких додаткових тренувань.

Друга перевага, яка називається «стійкість до перешкод», захищає навички, засвоєні перед сном, від порушення або перезапису в результаті подальшого навчання після пробудження.

Щоб скористатися обома перевагами, необхідно знайти компроміс між гнучкістю і стабільністю.

Важливо розуміти, що під час навчання у людини формуються нові синапси, які є електричними зв’язками між нервовими клітинами. Вже існуючі синапси тренуються шляхом багаторазового використання.

Коли ж людина спить, головний мозок оптимізує свою роботу, щоб працювати більш ефективно. Згідно з провідною гіпотезою він робить це шляхом реактивації синапсів, які були посилені протягом дня, а потім без розбору послаблює їх усі.

Такий процес дозволяє відновити гнучкість або пластичність локальних з’єднань головного мозку і більш широких мереж для підвищення загальної продуктивності.

Проте під час сну головний мозок також повинен стабілізувати ключові синапси, щоб зберегти те, що було вивчено напередодні, від знищення новим досвідом.

У цілому результати дослідження демонструють, що обидві стадії сну необхідні для отримання нових знань. У той час як сон без REM покращує продуктивність недавно засвоєних навичок, сон з REM стабілізує пам’ять, щоб отримані навички не були втрачені.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Nature Neuroscience».

За матеріалами medicalnewstoday.com