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Новости медицины и фармации«Я ледве функціонувала» — руйнівні наслідки тривалого COVID

«Я ледве функціонувала» — руйнівні наслідки тривалого COVID

Опубликовано  11.11.2020

Більшість людей одужують від COVID-19 протягом 2 тиж. Однак попередні дані показують, що близько 10% осіб, які видужали після COVID-19, як і раніше відчувають нездужання через 3 тиж. Також є невелика частка пацієнтів, які хворіють протягом місяців. Оскільки захворюваність знову починає різко зростати, до тривалого COVID починають ставитися більш серйозно.

22 березня 2020 р. Лінн вперше захворіла на COVID-19.

Крім короткого візиту до відділення невідкладної допомоги після нападу тяжкої задишки, 40-річна мати двох дітей, яка стверджує, що раніше мала відмінний стан здоров’я, в основному справлялася зі своїми симптомами дома і на початок квітня 2020 р. була завірена лікарями, що вона видужує.

Однак потім з’явився «невимовний» головний біль, коливання частоти серцевих скорочень і приблизно через 10 тиж після першого зараження — сильна втома.

«Я ледве функціонувала. У якийсь момент я вибирала, поїсти чи прийняти душ — це було дуже погано», — зазначила Лінн.

Година-дві активності призводили до появи в жінки невиразної мови й відчуття тяжкості в руках і ногах. У Лінн також були проблеми з шлунково-кишковим трактом.

6 міс потому багато з симптомів збереглися, і Лінн все ще не відчуває себе в безпеці, виходячи на вулицю самостійно, через можливість втратити свідомість.

Як не шокує історія Лінн, вона не одна.

Тисячі людей, які, здавалося б, одужали від COVID-19, тепер повідомляють про стійкі і навіть серйозні симптоми — стан, який назвали тривалим COVID.

«LongCovidSOS», група підтримки, створена людьми, що хворіють від тривалого COVID, налічує близько 8 тис., з яких 6 тис. знаходяться у Великобританії.

Наразі Національний інститут здоров’я і якості медичної допомоги (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE) Великобританії і Шотландська міжуніверситетська мережа зі створення клінічних настанов (Scottish Intercollegiate Guidelines Network — SIG) працюють з Королівським коледжем лікарів загальної практики (Royal College of General Practitioners — RCGP), Великобританія, над розробкою настанови щодо впливу тривалого COVID на пацієнтів.

Експерти використовують термін «тривалий симптоматичний COVID-19» для опису ознак і симптомів COVID-19 від 4 до 12 тиж.

NICE і SIGN повідомляють, що тривалий COVID зазвичай проявляється кластерами симптомів, які часто накладаються, можуть змінюватися із часом та впливати на будь-яку систему в організмі. Експерти також відзначають, що багато людей з цим захворюванням також можуть відчувати загальний біль, втому, постійну високу температуру тіла і психічні розлади.

Фактично спектр симптомів тривалого COVID настільки широкий, що створює постійну діагностичну невизначеність.

У першому динамічному тематичному огляді наукових даних про цей стан Центр взаємодії та поширення Національного інституту досліджень у галузі охорони здоров’я (National Institute for Health Research — NIHR) Великобританії припустив, що тривалий COVID насправді може включати 4 різні синдроми:

  • синдром після інтенсивної терапії;
  • синдром поствірусної втоми;
  • тривалий COVID-синдром;
  • постійне пошкодження органів.

При цьому варто враховувати можливість того, що деякі пацієнти можуть відчувати більше одного стану одночасно.

Зрозумілим є те, що в міру різкого зростання кількості інфікованих COVID-19, випадки тривалого COVID, ймовірно, будуть ставати все більш поширеними.

Поширеність тривалого COVID

Точний масштаб і тяжкість тривалого COVID — предмет постійних досліджень. Але перші результати деяких невеликих досліджень показують, що цей стан може бути досить поширеним явищем.

У першому рецензованому дослідженні тривалого COVID, опублікованому в JAMA в липні 2020 р., італійські дослідники встановили, що 87,4% пацієнтів мали принаймні один стійкий симптом у середньому через 60 днів після первинного діагнозу COVID-19 та 55% мали 3 або більше стійких симптомів.

«Втома, задишка, головний біль, суглобові і м’язовий біль є одними з найбільш поширених симптомів тривалого COVID. Результати дослідження були несподіваними. Ми не очікували таких високих цифр. До COVID-19 це були в основному здорові люди», — каже провідний автор дослідження Анджело Карф (Angelo Carfi).

Крім цього, на увагу заслуговують дослідження COVID-19 після госпіталізації (PHOSP-COVID), розпочате в липні 2020 р. і профінансоване NIHR і організацією «UK Research and Innovation» (UKRI) на 8,4 млн фунтів стерлінгів. Метою вчених є довгострокове дослідження, спрямоване на набір 10 тис. британських пацієнтів, які були госпіталізовані з COVID-19, для відстеження їх одужання протягом 12-місячного періоду.

У рамках дослідження PHOSP-COVID будуть розроблені випробування нових стратегій клінічної допомоги, включаючи персоналізоване лікування пацієнтів, яке ґрунтується на конкретних характеристиках захворювання, які вони мають у результаті зараження COVID-19.

У той же час Міжнародний консорціум з проблем тяжкого гострого респіраторного синдрому і нових інфекцій (International Severe Acute Respiratory and emerging Infection Consortium — ISARIC), що базується в Оксфордському університеті (University of Oxford), Великобританія, проводить поздовжнє дослідження з метою відстеження довгострокових наслідків COVID для здоров’я і психосоціальних наслідків через послідовні інтервали — від 3 до 5 років після виписки з лікарні.

У жовтні 2020 р. NIHR і UKRI також оголосили про готовність до подальших дослідницьких проєктів, проведення яких почнеться із 2021 р., із вивчення довгострокових фізичних і психічних наслідків COVID у не госпіталізованих пацієнтів.

Забезпечення необхідної підтримки пацієнтам

Багато пацієнтів із тривалим COVID стверджують, що необхідно докладати більше зусиль для того, щоб цей стан було визнано.

У якісному дослідженні, опублікованому в середині жовтня 2020 р., пацієнти з симптомами тривалого COVID описали свої труднощі у спробах змусити лікарів загальної практики «повірити» в їх стан.

«На початковому етапі було чимало лікарів, які ігнорували тривалий COVID, списуючи цей стан на тривогу пацієнта», — говорить Пол Гарнер (Paul Garner), професор Ліверпульської школи тропічної медицини (Liverpool School of Tropical Medicine).

Експерти в цілому згодні з необхідністю введення мультидисциплінарних послуг, які б включали широкий спектр спеціалізацій для вирішення різноманітних наслідків тривалого COVID.

На початку жовтня 2020 р. Саймон Стівенс (Simon Stevens), виконавчий директор NHS, оголосив, що у 2020 р. 10 млн фунтів стерлінгів будуть інвестовані в додаткове місцеве фінансування, щоб допомогти «запустити» і призначити COVID-клініки для пацієнтів з тривалими симптомами «у всіх регіонах Англії» на додаток до існуючих первинних, громадських і реабілітаційних послуг.

У цих клініках консультанти із респіраторних захворювань, фізіотерапевти, терапевти та інші фахівці допоможуть оцінити, діагностувати і вилікувати тисячі пацієнтів, у яких відмічають тривалі симптоми COVID.

«Ми вважаємо, що багатопрофільні клініки необхідні для оцінки, лікування і реабілітації величезного числа людей, які все ще страждають від наслідків COVID-19. Ми твердо переконані в тому, що клініки повинні бути дійсно багатопрофільними, створеними в форматі «одного вікна». Адже ми хочемо уникнути ситуації, коли люди прямують до фахівців, але потім знаходяться в довгих списках очікування, які не потребують термінової допомоги», — зазначив член «LongCovidSOS», Онідін Шервуд (Onidine Sherwood).

За матеріалами pharmaceutical-journal.com

Опубликовано  11.11.2020

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