Согласно результатам нового исследования, опубликованным в журнале «Hypertension» (издание американской кардиологической ассоциации), продукты, богатые флавоноидами, в том числе ягоды, яблоки, груши и вино, оказывают положительное влияние на уровень артериального давления, что частично объясняется, исходя из характеристик микробиома кишечника.

«Микробиом кишечника играет ключевую роль в метаболизме флавоноидов, усиливая их кардиозащитные эффекты, и результаты этого исследования демонстрируют доказательства того, что снижения артериального давления можно достигнуть с помощью простых изменений ежедневного рациона питания», — отметил ведущий исследователь исследования Эдин Кэссиди (Aedín Cassidy, Ph.D), доктор философии, заведующий кафедрой и профессор в области питания и профилактической медицины Института глобальной продовольственной безопасности Королевского университета в Белфасте, Северная Ирландия (Institute for Global Food Security at Queen’s University in Belfast, Northern Ireland).

Флавоноиды — это соединения, которые содержатся во фруктах, ягодах, овощах и продуктах растительного происхождения, таких как чай, шоколад и вино, и, как было показано в предыдущих исследованиях, обладают множеством полезных для здоровья свойств. Флавоноиды расщепляются микробиомом кишечника — бактериями, выявленными в пищеварительном тракте. Недавние исследования продемонстрировали связь между микробиотой кишечника, микроорганизмами пищеварительного тракта человека и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смерти во всем мире. Микробиота кишечника значительно разнится у разных людей, кроме того, поступали сообщения о различиях в микробном составе кишечника у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и без них.

В связи с увеличением количества исследований, в которых предполагалось, что флавоноиды могут снизить риск развития заболеваний сердца, в этом исследовании оценивали роль микробиома кишечника в данном процессе. Исследователи изучили связь между употреблением продуктов, богатых флавоноидами, артериальным давлением и разнообразием кишечного микробиома. В исследовании также изучали, насколько вариации в микробиоме кишечника могут объяснить связь между употреблением продуктов, богатых флавоноидами, и артериальным давлением.

Для этого исследования была привлечена группа из 904 взрослых в возрасте 25–82 лет, 57% мужчин из немецкого биобанка PopGen (Germany’s PopGen biobank). Исследователи оценивали употребление пищи участниками, микробиом кишечника и уровни артериального давления вместе с другим клиническим и молекулярным фенотипом при регулярных последующих обследованиях.

Употребление участниками продуктов, богатых флавоноидами в течение предыдущего года, было рассчитано на основе анкетного опроса о продуктах питания, в котором подробно указаны частота и количество съеденных 112 продуктов.

Микробиом кишечника участников оценивался по ДНК бактерий в кале, выделенных из образцов стула. После ночного голодания уровень артериального давления участников измерялся три раза с трехминутными интервалами после первоначального пятиминутного периода отдыха. Исследователи также собрали информацию об образе жизни участников, включая пол, возраст, статус, вредные привычки, применение препаратов и физическую активность, а также семейный анамнез ишемической болезни сердца, количество ежедневно потребляемых калорий и клетчатки, а также измеряли рост и массу тела каждого участника, рассчитывали индекс массы тела.

В результате анализа регулярного приема флавоноидов, микробиома кишечника и уровня артериального давления было установлено:

у участников исследования, которые употребляли больше всего продуктов, богатых флавоноидами, включая ягоды, красное вино, яблоки и груши, отмечали более низкий уровень систолического артериального давления, а также большее разнообразие кишечного микробиома по сравнению с употреблявшими минимальное количество продуктов, содержащих флавоноиды;

до 15,2% связи между продуктами, богатыми флавоноидами, и систолическим артериальным давлением можно объяснить разнообразием микробиома кишечника участников;

употребление 1,6 порции ягод в день (одна порция равна 80 г или 1 чашке) было связано со средним снижением уровня систолического артериального давления на 4,1 мм рт. ст.;

употребление 2,8 бокалов (125 мл вина в 1 бокале) красного вина в неделю было связано со снижением уровня систолического артериального давления в среднем на 3,7 мм рт. ст., из которых 15% можно объяснить составом микробиома кишечника.

«Наши результаты демонстрируют, что в будущих исследованиях следует рассматривать участников в соответствии с метаболическим профилем, чтобы более точно изучить роль метаболизма и микробиома кишечника в регулировании воздействия флавоноидов на артериальное давление , — подчеркнул Э. Кэссиди. — Лучшее понимание сугубо индивидуальной изменчивости метаболизма флавоноидов может очень хорошо объяснить, почему некоторые люди получают больше преимуществ от продуктов, богатых флавоноидами, для защиты сердечно-сосудистой системы, чем другие».

В то время как это исследование дает основания предположить наличие потенциальных преимуществ употребления красного вина, Американская кардиологическая ассоциация указывает, что если человек не употребляет алкоголь, ему не следует начинать это делать. Если он все же употребляет его, то следует поговорить со своим врачом о преимуществах и рисках умеренного употребления алкоголя. Согласно заявлению Американской кардиологической ассоциации, употребление алкоголя может быть составной частью здорового питания, если пить его в умеренных количествах (не более одного алкогольного напитка в день для женщин и 2 алкогольных напитков в день для мужчин). Эта рекомендация касается только небеременных и взрослых, и лишь случаев, когда отсутствует риск для здоровья, вероятность взаимодействия препаратов и алкоголя или угроза личной безопасности и в рабочих ситуациях.

Авторы отмечают, что участники исследования были выбраны из общей популяции, а также они не имели информации о предполагаемой гипотизе. Однако существовали факторы, которые не изучали в процессе исследования и которые могут существенно повлиять на его результаты, хотя ученые действительно провели детальную корректировку своего анализа для широкого диапазона диет и факторов образа жизни. Авторы отметили, что в центре внимания этого исследования были конкретные продукты, богатые флавоноидами, а не все продукты и напитки, содержащие эти вещества.

