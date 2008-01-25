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Новости медицины и фармацииВыявлена способность омега-3 «отравлять» опухолевые клетки

Выявлена способность омега-3 «отравлять» опухолевые клетки

Опубликовано  15.06.2021

Так называемые полезные жирные кислоты необходимы для здоровья человека и пользуются большим спросом у тех, кто старается питаться здоровой пищей. Среди омега-3 жирных кислот докозагексаеновая кислота (docosahexaenoic acid — DHA) имеет решающее значение для функции мозга, зрения и регуляции воспалительных явлений.

Кроме того, в ходе нового исследования ученые из Университета Лувена (University of Louvain), Бельгия, открыли биохимический механизм, позволяющий DHA и другим родственным жирным кислотам замедлять развитие опухолей. Результаты данного исследования недавно были опубликованы в журнале «Cell Metabolism».

Еще в 2016 г. команда Оливье Ферона (Olivier Feron) из Университета Лувена, специализирующаяся на онкологии, установила, что клетки в кислой микросреде внутри опухолей заменяют глюкозу липидами в качестве источника энергии для размножения. В 2020 г. О. Ферон в сотрудничестве с Сирилом Корбетом (Cyril Corbet) пришел к заключению, что эти же клетки являются наиболее агрессивными, а также приобретают способность покидать исходную опухоль и генерировать метастазы.

Тем временем Иван Ларонделл (Yvan Larondelle), профессор факультета биоинженерии из Университета Лувена, команда которого занимается разработкой улучшенных источников липидов в рационе, предложил профессору О. Ферону объединить усилия в оценке поведения опухолевых клеток при наличии разных жирных кислот.

В ходе исследования команда ученых определила, что ацидотические опухолевые клетки реагируют диаметрально противоположным образом в зависимости от жирной кислоты, которую они поглощают.

«Вскоре мы установили, что одни жирные кислоты стимулировали опухолевые клетки, а другие убивали их. DHA же буквально «отравляет» опухолевые клетки», — пояснили исследователи.

DHA «отравляет» опухолевые клетки посредством ферроптоза — типа гибели клеток, связанного с перекисным окислением некоторых жирных кислот. Чем больше в клетке ненасыщенных жирных кислот, тем выше риск их окисления. Обычно в кислотном отделе опухоли клетки хранят эти жирные кислоты в липидных каплях, поскольку такая связка защищает от окисления. Однако при значительной концентрации DHA опухолевая клетка перегружена и не может накапливать данную кислоту. В результате она окисляется, что влечет за собой гибель клеток.

Используя ингибитор метаболизма липидов, способный помешать образованию липидных капель, ученые заметили, что этот процесс только усиливается. Данный факт подтверждает идентифицированный механизм и открывает двери для возможностей комбинированного лечения.

Для своего исследования ученые использовали трехмерную систему культивирования опухолевых клеток, называемую сфероидами. При наличии DHA сфероиды сначала растут, а затем взрываются. Также мышам с опухолями предписывали диету, обогащенную DHA. В итоге эксперты выявили, что развитие опухоли в значительной степени замедлилось по сравнению с грызунами, рацион которых был обычным.

По материалам www.worldpharmanews.com

Опубликовано  15.06.2021

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