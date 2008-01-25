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Новости медицины и фармацииВыявлена причина развития неврологических симптомов при COVID-19?

Выявлена причина развития неврологических симптомов при COVID-19?

Опубликовано  15.07.2022

В недавнем исследовании показан возможный механизм повреждающего действия COVID-19 на головной мозг.

Результаты были опубликованы в журнале «Brain».

Длительное течение COVID-19 диагностируют в случаях, когда у пациента наблюдается ряд клинических симптомов спустя месяцы после перенесенной коронавирусной инфекции, когда у человека уже не выявляют антигены SARS-CoV-2.

Ранее в исследованиях уже было показано, что предшествующая инфекция COVID-19 была связана с различными изменениями в центральной нервной системе, включая уменьшение общего объема головного мозга и уменьшение количества серого вещества в головном мозге. Кроме того, в исследованиях показано, что перенесенный COVID-19 повышает риск развития некоторых неврологических и психических заболеваний, включая инсульт.

Одним из наиболее распространенных симптомов длительного течения COVID-19 является так называемый «мозговой туман» (симптомокомплекс, включающий заторможенность, нарушения концентрации внимания, ясности мышления, снижение когнитивных способностей, например кратковременной памяти).

Старший автор исследования доктор Авиндра Нат (Avindra Nath) — клинический директор Национального института неврологических расстройств и инсульта Национальных институтов здравоохранения (National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) at the National Institutes of Health), рассказал, что в процессе исследования были выявлены повреждения кровеносных сосудов в головном мозге пациентов, умерших вследствие COVID-19. Он объяснил, что в сосудистой стенке отмечены отложения иммунных комплексов — молекул, образующихся при связывании антител с антигенами, что вызывало воспаление и повреждение сосудистой стенки. Кроме того, было выявлено повреждение гематоэнцефалического барьера и имбибиция кровью ткани головного мозга, что приводило к усугублению воспалительного процесса и повреждению нейронов. Вероятно, повреждение эндотелия сосудов объясняется тем, что эти клетки экспрессируют рецептор ACE2. А. Нат высказал предположение, что, учитывая механизм развития повреждения нейронов, иммуномодулирующая терапия потенциально может быть эффективна в лечении пациентов с неврологическими симптомами при длительном течении COVID-19.

Доктор А. Нат подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования патофизиологических изменений, развивающихся после перенесенной инфекции, вызванной COVID-19.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  15.07.2022

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