Высокое артериальное давление — «тихий убийца»?

Медицинские работники зачастую называют артериальное давление «тихим убийцей». Это связано с тем, что большинство пациентов с повышенным артериальным давлением в течение длительного времени не ощущают никаких симптомов данного состояния.

Так, определение уровня артериального давления — единственный способ установить, повышено ли оно.

При отсутствии лечения повышенное артериальное давление приводит к значительному повышению риска развития инфаркта миокарда, инсульта, разрыва аневризмы сосудов головного мозга, сердечной недостаточности, нарушения функции почек и деменции. Повышенное артериальное давление также обусловливает риск развития сексуальной дисфункции и нарушений зрения вплоть до слепоты.

Кардиолог Марк Айзенберг (Mark Eisenberg), доктор медицинских наук, отметил, что при измерении артериального давления учитывают два показателя: верхнее число — это величина давления, оказываемого кровью на стенки артерий при сокращении сердца (систолическое давление), и нижнее число — это величина давления, оказываемого кровью на стенки артерий, когда сердце расслабляется между ударами (диастолическое давление). Артериальную гипертензию диагностируют при повышении уровня артериального давления выше 130/80 мм рт. ст.

По рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, при артериальной гипертензии 1-й степени (диагностируется при уровне артериального давления 130–139/80–99 мм рт. ст.) пациентам рекомендуют изменение образа жизни и, при неэффективности немедикаментозного подхода, фармакотерапию.

Артериальную гипертензию 2-й степени диагностируют при уровне артериального давления 140/90 мм рт. ст. и выше. Пациентам данной группы рекомендуют как модификацию образа жизни, так и антигипертензивные лекарственные средства.

Гипертонический криз определяют как повышение артериального давления выше 180/120 мм рт. ст. При гипертоническом кризе могут отмечать такие симптомы, как боль в груди, одышка, боль в спине, ощущение онемения, общая слабость, нарушения зрения или нарушения речи. При развитии гипертонического криза рекомендуется вызвать скорую помощь.

Как снизить повышенное артериальное давление?

Пациентам с артериальной гипертензией рекомендуют изменить образ жизни. Так, при повышенном артериальном давлении рекомендуют ограничить количество соли в рационе, уменьшить массу тела при необходимости (уменьшение массы тела на 5 кг способствует снижению уровня артериального давления на 5–10 мм рт. ст.), повысить физическую активность, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя.

Лицам с сопутствующим сахарным диабетом, семейным анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний обычно рекомендуются лекарственные препараты. Оптимальный препарат/препараты подбирает лечащий врач. В большинстве случаев у пациентов с артериальной гипертензией повышенное давление наблюдалось у одного или обоих родителей. Таким образом, наследственность играет важную роль в развитии артериальной гипертензии. Также врач может выявить и другие причины повышения артериального давления: обструктивное апноэ во сне, приём ряда лекарственных препаратов (обезболивающих, противозачаточных, антидепрессантов).

При повышении уровня артериального давления обязательно следует обратиться к врачу для своевременного лечения!

По материалам www.medicalxpress.com