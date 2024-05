В недавнем исследовании было показано, что чем выше доступность первичной медико-санитарной помощи для пациентов, тем лучше их осведомленность об уровне артериального давления.

Результаты данного исследования были опубликованы в журнале «Circulation: Cardiovasual Quality and Outcomes».

По данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), артериальную гипертензию диагностируют у около 50% взрослого населения США. При этом данную патологию часто называют «тихим убийцей», потому что у многих пациентов с повышенным артериальным давлением отсутствуют явные клинические проявления.

Повышенное артериальное давление является ведущим модифицируемым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а эффективный его контроль снижает риск сердечно-сосудистых событий.

Как объяснила старший автор исследования Бриза Ашебрук-Килфой (Brisa Aschebrook-Kilfoy), доктор философии, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения Чикагского университета в Иллинойсе (University of Chicago in Illinois), в исследовании было показано, что именно доступ к первичной медико-санитарной помощи является ключом к лечению пациентов с артериальной гипертензией.

Ранее в исследованиях было продемонстрировано, что лучший доступ к первичной медико-санитарной помощи связан с повышением осведомленности об уровне артериального давления и улучшением контроля над ним. Упомянутое исследование было направлено на то, чтобы выявить, насколько доступность медицинской помощи способствует лучшей диагностике и лечению пациентов с артериальной гипертензией из социально неблагополучных районов.

В исследовании были проанализированы данные более 5000 лиц, из которых у около 80% была выявлена артериальная гипертензия. Данную патологию в исследовании диагностировали при систолическом артериальном давлении ≥130 мм рт.ст. и диастолическом ≥80 мм рт.ст. При этом на момент включения в исследование 41% участников не знал о том, что у них повышено артериальное давление.

В исследовании было показано, что у взрослых, живущих в районах с наименьшим количеством специалистов первичной медико-санитарной помощи, риск развития артериальной гипертензии был на 37% выше, чем у их сверстников, живущих в районах с наибольшим количеством врачей первичной медико-санитарной помощи. При этом данная связь проявлялась одинаково как в социально неблагополучных районах, так и в районах с высоким социально-экономическим уровнем.

Первый автор исследования Цзяцзюнь Луо (Jiajun Luo), доктор философии, научный сотрудник Института народонаселения и точного здравоохранения Чикагского университета (University of Chicago’s Institute for Population and Precision Health), объяснил, что данное исследование опровергает теорию о том, что различия в состоянии здоровья представителей различных социальных слоев общества являются исключительно следствием социально-экономических факторов. Исследование показало важную роль доступности первичной медицинской помощи независимо от социального благополучия и экономического достатка участников.

Б. Ашебрук-Килфой подчеркнула, что необходимо расширять доступность первичной медико-санитарной помощи в отдаленных и социально неблагополучных районах, в том числе и с применением мобильных медицинских пунктов.

По материалам www.medicalxpress.com