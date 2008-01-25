Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииВысокое артериальное давление: как повысить уровень диагностики и контроля?

Высокое артериальное давление: как повысить уровень диагностики и контроля?

Опубликовано  08.09.2022

В недавнем исследовании было показано, что чем выше доступность первичной медико-санитарной помощи для пациентов, тем лучше их осведомленность об уровне артериального давления.

Результаты данного исследования были опубликованы в журнале «Circulation: Cardiovasual Quality and Outcomes».

По данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), артериальную гипертензию диагностируют у около 50% взрослого населения США. При этом данную патологию часто называют «тихим убийцей», потому что у многих пациентов с повышенным артериальным давлением отсутствуют явные клинические проявления.

Повышенное артериальное давление является ведущим модифицируемым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а эффективный его контроль снижает риск сердечно-сосудистых событий.

Как объяснила старший автор исследования Бриза Ашебрук-Килфой (Brisa Aschebrook-Kilfoy), доктор философии, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения Чикагского университета в Иллинойсе (University of Chicago in Illinois), в исследовании было показано, что именно доступ к первичной медико-санитарной помощи является ключом к лечению пациентов с артериальной гипертензией.

Ранее в исследованиях было продемонстрировано, что лучший доступ к первичной медико-санитарной помощи связан с повышением осведомленности об уровне артериального давления и улучшением контроля над ним. Упомянутое исследование было направлено на то, чтобы выявить, насколько доступность медицинской помощи способствует лучшей диагностике и лечению пациентов с артериальной гипертензией из социально неблагополучных районов.

В исследовании были проанализированы данные более 5000 лиц, из которых у около 80% была выявлена артериальная гипертензия. Данную патологию в исследовании диагностировали при систолическом артериальном давлении ≥130 мм рт.ст. и диастолическом  ≥80 мм рт.ст. При этом на момент включения в исследование 41% участников не знал о том, что у них повышено артериальное давление.

В исследовании было показано, что у взрослых, живущих в районах с наименьшим количеством специалистов первичной медико-санитарной помощи, риск развития артериальной гипертензии был на 37% выше, чем у их сверстников, живущих в районах с наибольшим количеством врачей первичной медико-санитарной помощи. При этом данная связь проявлялась одинаково как в социально неблагополучных районах, так и в районах с высоким социально-экономическим уровнем.

Первый автор исследования Цзяцзюнь Луо (Jiajun Luo), доктор философии, научный сотрудник Института народонаселения и точного здравоохранения Чикагского университета (University of Chicago’s Institute for Population and Precision Health), объяснил, что данное исследование опровергает теорию о том, что различия в состоянии здоровья представителей различных социальных слоев общества являются исключительно следствием социально-экономических факторов. Исследование показало важную роль доступности первичной медицинской помощи независимо от социального благополучия и экономического достатка участников.

Б. Ашебрук-Килфой подчеркнула, что необходимо расширять доступность первичной медико-санитарной помощи в отдаленных и социально неблагополучных районах, в том числе и с применением мобильных медицинских пунктов.

По материалам www.medicalxpress.com

 

Опубликовано  08.09.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости