Нове дослідження, проведене консалтинговою компанією «Accenture», показало, що пацієнти з Великобританії з радістю сприйняли раптовий перехід на віртуальну охорону здоров’я та віртуальні комунікації в результаті пандемії COVID-19. При цьому переважна більшість респондентів (87%) повідомили, що якість медичної допомоги була такою ж хорошою або краще, ніж раніше.

В опитуванні, в якому взяли участь 2700 онкологічних, кардіологічних або імунологічних пацієнтів, 53% британських пацієнтів висловили бажання і далі використовувати технології для спілкування з постачальниками медичних послуг. Відповіді пацієнтів ґрунтуються на тому досвіді, який вони отримали під час пандемії COVID-19.

Важливо зазначити, що під час пандемії 42% британських пацієнтів почали лікуватися вдома замість того, щоб відвідувати медичні заклади, і почали використовувати віртуальні інструменти, такі як відеоконференції, онлайн-чат і додатки.

Більше половини (59%) респондентів, які використовували відеоконференцзв’язок, оцінили цей канал як «дуже хороший» та «відмінний», що, на думку «Accenture», особливо вражає, враховуючи, що 70% пацієнтів уперше використовували відеоконференцзв’язок для лікування.

«Разом з переходом до віртуальних форм догляду і спілкування прийшло відчуття більшого задоволення від догляду, який надається багатьом пацієнтам у Великобританії. Респонденти заявляють, що вони отримали більш індивідуальну, зручну і своєчасну медичну допомогу. Замість того, щоб добиратися до кабінету лікаря або лікувального закладу і відчувати стрес від сидіння в кімнаті очікування, можна отримати медичну допомогу в себе вдома — в тій обстановці, у той час та у тому місці, де люди відчувають себе більш комфортно. Багато респондентів також відзначили, що отримали від медичних працівників більш якісну інформацію», — прокоментував Жан Ляо (Jean Liao), керівник служби підтримки пацієнтів з Великобританії в компанії «Accenture».

Крім цього, 49% британських пацієнтів повідомили про отримання від медичних працівників більш персоналізованої інформації, 31% зазначили, що відповіді медичного персоналу були більш швидкими, а 47% — що нові канали зв’язку покращують доступ до медичної допомоги.

За матеріалами www.pharmatimes.com