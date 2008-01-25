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Новости медицины и фармацииВимушений перехід Великобританії на віртуальну охорону здоров’я демонструє значні переваги для пацієнтів

Вимушений перехід Великобританії на віртуальну охорону здоров’я демонструє значні переваги для пацієнтів

Опубликовано  21.08.2020

Нове дослідження, проведене консалтинговою компанією «Accenture», показало, що пацієнти з Великобританії з радістю сприйняли раптовий перехід на віртуальну охорону здоров’я та віртуальні комунікації в результаті пандемії COVID-19. При цьому переважна більшість респондентів (87%) повідомили, що якість медичної допомоги була такою ж хорошою або краще, ніж раніше.

В опитуванні, в якому взяли участь 2700 онкологічних, кардіологічних або імунологічних пацієнтів, 53% британських пацієнтів висловили бажання і далі використовувати технології для спілкування з постачальниками медичних послуг. Відповіді пацієнтів ґрунтуються на тому досвіді, який вони отримали під час пандемії COVID-19.

Важливо зазначити, що під час пандемії 42% британських пацієнтів почали лікуватися вдома замість того, щоб відвідувати медичні заклади, і почали використовувати віртуальні інструменти, такі як відеоконференції, онлайн-чат і додатки.

Більше половини (59%) респондентів, які використовували відеоконференцзв’язок, оцінили цей канал як «дуже хороший» та «відмінний», що, на думку «Accenture», особливо вражає, враховуючи, що 70% пацієнтів уперше використовували відеоконференцзв’язок для лікування.

«Разом з переходом до віртуальних форм догляду і спілкування прийшло відчуття більшого задоволення від догляду, який надається багатьом пацієнтам у Великобританії. Респонденти заявляють, що вони отримали більш індивідуальну, зручну і своєчасну медичну допомогу. Замість того, щоб добиратися до кабінету лікаря або лікувального закладу і відчувати стрес від сидіння в кімнаті очікування, можна отримати медичну допомогу в себе вдома — в тій  обстановці, у той час та у тому місці, де люди відчувають себе більш комфортно. Багато респондентів також відзначили, що отримали від медичних працівників більш якісну інформацію», — прокоментував Жан Ляо (Jean Liao), керівник служби підтримки пацієнтів з Великобританії в компанії «Accenture».

Крім цього, 49% британських пацієнтів повідомили про отримання від медичних працівників більш персоналізованої інформації, 31% зазначили, що відповіді медичного персоналу були більш швидкими, а 47% — що нові канали зв’язку покращують доступ до медичної допомоги.

За матеріалами www.pharmatimes.com

Опубликовано  21.08.2020

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