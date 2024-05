Всегда ли безопасно солнцезащитное средство?

Согласно результатам нового совместного исследования команды ученых из Университета Лидса (University of Leeds), Орегонского Университета (University of Oregon) и Университета штата Орегон (Oregon State University), некоторые солнцезащитные кремы не только не обеспечивают должной защиты от ультрафиолетовых (УФ) лучей, но и могут содержать потенциально токсичные составляющие. Так, в этом исследовании было продемонстрировано, что солнцезащитные кремы, содержащие оксид цинка, теряют свои защитные свойства через 2 ч пребывания на солнце. Это объясняется тем, что оксид цинка под действием УФ лучей вступает в химические реакции с другими компонентами средства.

Исследователи подчеркивают необходимость разработки и применения инновационных компонентов в качестве ультрафиолетовых фильтров.

Ричард Блэкберн (Richard Blackburn), профессор устойчивых материалов в Школе дизайна Лидса (Leeds’ School of Design), руководил частью исследования, проведенного в Лидсе и сотрудничал с двумя академическими группами из США, проводившими исследование в Орегоне.

Р. Блэкберн рассказал, что общепринятые принципы исследования ингредиентов по отдельности, а не в целом всего состава крема, подвергающегося воздействию солнечного света, необходимо изменить.

Профессор Р. Блэкберн объяснил, что оксид цинка сам по себе является эффективным и безвредным фильтром УФ лучей. Однако исследователи установили, что отдельные ингредиенты солнцезащитного крема взаимодействуют друг с другом во время применения под действием УФ лучей, и в настоящее время эти взаимодействия не изучены.

Он пояснил, что уже после 2-часового воздействия солнечного света оксид цинка взаимодействует с другими компонентами, что приводит к снижению их способности поглощать УФ лучи. Таким образом, нанесение солнцезащитного крема может на самом деле не только не обеспечивать защиту от УФ излучения, но и потенциально иметь негативные последствия, потому что люди считают, что они защищены от вредных УФ лучей и могут дольше оставаться на солнце.

Существует два основных типа ультрафиолетового излучения: УФ-А (длинноволновой диапазон, почти не поглощается атмосферой) и УФ-В (средневолновой, в значительной степени поглощается атмосферой), оба из которых являются видами электромагнитного излучения (их спектральный диапазон находится между видимым и рентгеновским излучением), которое может вызвать развитие рака кожи.

Воздействие УФ-В приводит к прямым краткосрочным эффектам, таким как развитие солнечного ожога, в то время как УФ-А способен вызывать повреждение ДНК, обусловливать старение кожи и формирование морщин.

Один из вариантов маркировки степени защиты солнцезащитного крема от вредного воздействия УФ лучей — 5-звездочный рейтинг UVA.

Многие солнцезащитные кремы содержат оксид цинка, который обладает свойствами отражать УФ лучи. Исследователи изучили взаимодействия оксида цинка с другими компонентами солнцезащитных кремов под воздействием УФ лучей. Кроме того, они подсчитали, какую долю УФ лучей блокирует солнцезащитное средство, чтобы определить рейтинг защиты UVA для каждого крема.

Профессор Джеймс Хатчисон (James Hutchison) и его коллега доктор Аврора Гинзбург (Aurora Ginzburg) из Университета Орегона — соруководители исследования.

Дж. Хатчисон, заведующий кафедрой химии Локи-Харрингтона (Lokey-Harrington Chair in Chemistry) и старший помощник вице-президента Кампуса Фила и Пенни Найт для ускорения научного воздействия (Phil and Penny Knight Campus for Accelerating Scientific Impact) университета Орегона (University of Oregon’s) объяснил, что в ходе исследований было установлено, что оксид цинка вызывает разрушение других УФ фильтров, содержащихся в солнцезащитном креме. Вследствие этого защита, обеспечиваемая солнцезащитными кремами, значительно снижается за относительно короткое время, особенно в отношении УФ-А.

Команды исследователей из Орегона и Лидса выявили, что коэффициент защиты от УФ-А снизился на 84,3–91,8% в солнцезащитном креме, содержащем оксид цинка, в то время как солнцезащитный крем без оксида цинка потерял только 15,8% фактора защиты от УФ-А после воздействия УФ-излучения в течении 2 ч.

Кроме того, профессор Дж. Хатчисон пояснил, что разрушение УФ фильтров не только снизило эффективность солнцезащитного крема, но и привело к образованию токсических веществ.

Он считает, что такой крем не только не защитит от ультрафиолетового излучения, но и сам является потенциально вредным.

Оксид цинка многие производители косметологической продукции позиционируют как безопасный для кожи компонент косметических продуктов.

Однако А. Гинзбург считает, что это утверждение сомнительно и необходимо применять альтернативные компоненты. Она подчеркнула, что при разработке рецептур будущих косметических средств крайне важно учитывать возможность индуцированной оксидом цинка фотодеградации других составляющих крема или других косметических продуктов (например увлажняющих кремов для тела или лица и т. д.) при их совместном нанесении на кожу.

Р. Блэкберн объяснил, что разработка альтернативных составов особенно проблематична в США, где список одобренных Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) УФ фильтров очень мал. По его словам, есть и другие вещества природного происхождения, которые являются эффективными УФ фильтрами, но в соответствии с действующим законодательством США процесс получения разрешения регулирующих органов является чрезвычайно дорогостоящим и занимает много лет. Он считает именно это препятствием для исследования альтернативных, потенциально более эффективных и безопасных составов косметических средств.

По материалам www.medicalxpress.com