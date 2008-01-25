Все, что вам нужно знать о мигрени

Мигрень — это сильная длительная головная боль, которая часто сопровождается непереносимостью света, громких звуков и т.д. Эпизоды мигрени могут длиться несколько дней и время от времени повторяться. В тяжелых случаях мигрень может сказываться на повседневной жизни человека, включая невозможность работать или учиться из-за невыносимой головной боли.

Мигрень может влиять на людей по-разному, ее триггеры, тяжесть, симптомы и частота приступов могут отличаться. У некоторых людей отмечают более одного эпизода еженедельно, у других симптомы проявляются лишь изредка.

Исследователи установили, что более 15% взрослых сталкивались с эпизодом мигрени или сильной головной боли в течение последних 3 мес. Другое европейское исследование показало, что мигрень поражает не более 19% женщин и 9% мужчин. Эпизоды часто возникают у людей в возрасте 18–44 лет. Таким образом, мигрень чаще выявляют у женщин, чем у мужчин (в 2–3 раза) и в возрасте 30–50 лет.

Симптомы

Симптомы мигрени имеют тенденцию к поэтапному течению.

Перед собственно головной болью 20–60% лиц с мигренью испытывают симптомы, начинающиеся за несколько часов или дней до приступа. На этом этапе человек может испытывать эмоциональные изменения, в частности депрессию и раздражительность, а также головокружение, чувствительность к свету и звуку и другие симптомы. Иногда может возникать аура, проявляющаяся в физических или сенсорных симптомах, таких как мигание огоньков в поле зрения.

Во время этапа развития головной боли наряду с легкой или сильной пульсирующей головной болью может наблюдаться тошнота, рвота, боль в шее, головокружение и заложенность носа. Когда головная боль прошла, человек может еще до двух дней чувствовать усталость и раздражительность. Это состояние иногда называют «мигреневым похмельем».

Другие признаки мигрени:

головная боль, усиливающаяся во время физической нагрузки или стресса;

неспособность выполнять обычные действия из-за боли;

повышенная чувствительность к свету и звуку.

Мигрень с аурой и без

Существуют разные виды мигрени. Главным отличием является то, включает она ауру — сенсорные изменения — или нет.

Мигрень с аурой. Аура – это нарушение работы органов чувств на ранних стадиях эпизода мигрени. Аура при мигрени развивается в течение 5–20 мин и длится менее 60 мин, после чего появляется головная боль с признаками мигрени без ауры.

Аура может включать:

наличие спутанных мыслей или переживаний;

видение странных искрящихся или мерцающих огней, которых нет;

видение зигзагообразных линий света;

наличие слепых пятен в поле зрения;

ощущение покалывания в руке или ноге;

сложности с речью;

слабость в плечах, шее или конечностях;

видение вещей, которых нет, одним глазом;

неспособность отчетливо видеть часть чего-либо;

часть поля зрения исчезает, а затем снова появляется.

Визуальная аура может напоминать последствия очень яркой вспышки камеры, но визуальные изменения могут продолжаться от нескольких минут до 1 ч.

Мигрень без ауры. Мигрень без ауры является наиболее распространенным подтипом. Чаще всего в таком случае человек не испытывает сенсорных расстройств перед эпизодом. Приблизительно в 70–90% случаев мигрень развивается без ауры. Мигрень без ауры характеризуется приступами, продолжающимися от 4 до 72 ч, обычно они проявляются болью умеренной или высокой интенсивности, которая в основном является односторонней, пульсирующей, усиливается при обычной физической активности и сопровождается тошнотой и/или светобоязнью и непереносимостью звуков.

Причины и триггеры развития приступа мигрени

Эпизоды мигрени могут провоцировать внешние факторы, влияющие на состояние кровеносных сосудов, взаимодействие нервных клеток или создающие дисбаланс химических веществ в мозге.

Генетические особенности также могут играть важную роль — наличие семейной истории мигрени является распространенным фактором риска.

Триггеры мигрени отличаются у разных людей. Они обычно включают:

гормональные изменения, например связанные с менструацией;

эмоциональные триггеры, такие как стресс, депрессия, тревога и волнение;

диетические факторы, включая алкоголь, кофеин, шоколад, орехи, творог, цитрусовые и продукты, содержащие добавки тирамин и глутамат натрия;

некоторые лекарственные средства, такие как заместительная гормональная терапия и гормональные контрацептивы;

факторы окружающей среды, включая мерцающие экраны, резкие запахи, пассивное курение, громкие звуки, влажность, душные помещения, перепады температуры и яркий свет.

Некоторые возможные триггеры развития приступа мигрени включают усталость, недосыпание, напряжение в зоне плеч и шеи, длительное пребывание в неудобной позе, физические нагрузки, низкий уровень глюкозы в крови, изменение часовых поясов, нерегулярный прием пищи и обезвоживание. Избегание триггеров, когда это возможно, может помочь снизить частоту эпизодов мигрени.

Следующие стратегии наряду с избеганием триггеров могут помочь снизить частоту эпизодов мигрени:

полноценный сон;

снижение уровня стресса;

употребление большого количества воды;

поддержание правильной осанки;

избегание известных диетических триггеров, таких как кофеин, алкоголь и творог;

регулярное выполнение физических упражнений.

Лечение при мигрени

Более половины пациентов с мигренью наблюдают серьезное ухудшение общего состояния или нуждаются в постельном режиме во время приступов. К сожалению, избавиться от мигрени раз и навсегда не получится, однако существуют препараты, которые могут эффективно устранить симптомы болезни.

Одним из лекарственных средств, способных облегчить состояние пациентов с мигренью, устраняя не только боль, но и другие неприятные симптомы, является препарат СТОПМИГРЕН от украинской фармацевтической компании «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД». Таблетки СТОПМИГРЕН назначают для быстрого облегчения состояния при приступах мигрени с аурой или без нее.

Действующим веществом препарата СТОПМИГРЕН является суматриптан — селективный агонист 5НТ1D-рецепторов, не влияющий на другие 5НТ-рецепторы. Эти рецепторы содержатся главным образом в черепно-мозговых кровеносных сосудах.

Суматриптан является первым препаратом из семейства триптанов, одобренным Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (U.S. Food and Drug Administration) для лечения пациентов с приступами мигрени и кластерной головной болью, и наиболее используемым во всем мире лекарственным средством группы триптанов — лекарств, применяемых при мигрени. Суматриптан также является «золотым» стандартом терапии, с которым сравнивают новые методы лечения, разрабатываемые для пациентов с острой мигренью.

В ходе экспериментальных исследований было установлено, что суматриптан оказывает селективное вазоконстрикторное действие на сосуды в системе сонных артерий, но при этом не влияет на мозговое кровообращение. Система сонных артерий доставляет кровь в мозг и ткани, окружающие череп снаружи. В результате расширения этих сосудов развивается мигрень. Дополнительно с помощью экспериментальных данных было подтверждено, что суматриптан тормозит активность тройничного нерва. Это два возможных механизма, через которые проявляется антимигренозная активность препарата.

Результаты недавних исследований могут значительно расширить область применения этого препарата, поскольку все больше доказательств свидетельствуют о противовоспалительной активности суматриптана. Так, лекарственное средство снижает выраженность воспаления, защищает клетки нервной системы. Кроме того, этот препарат, похоже, регулирует синтазу оксида азота и сигнализацию оксида азота.

СТОПМИГРЕН выпускается в двух дозировках — таблетки по 50 и 100 мг. Рекомендованная доза СТОПМИГРЕНА для взрослых составляет 50 мг. В редких случаях дозу можно повысить до 100 мг. При этом эффект от применения СТОПМИГРЕН наблюдается через 30 мин после перорального приема 100 мг лекарственного средства. Это обеспечивается благодаря тому, что суматриптан быстро всасывается, достигая 70% максимальной концентрации через 45 мин.

Важно, что применение суматриптана на ранней стадии, во время фазы легкой боли обеспечивает значительно лучшие результаты обезболивания через 2 ч и длительный период без боли в течение 24 ч, чем прием во время имеющихся приступов с умеренной или высокой интенсивностью боли. Таким образом, чем раньше будет принят суматриптан, тем лучший и более длительный эффект можно получить.

Также в исследованиях было показано, что облегчение сопутствующих симптомов, в том числе тошноты, светобоязни и непереносимости звуков, было более выраженным при применении суматриптана, чем при приеме плацебо, а использование других препаратов уменьшалось при применении суматриптана по сравнению с приемом плацебо.

Таким образом, суматриптан, действующее вещество препарата СТОПМИГРЕН, обеспечивает быстрое и длительное устранение головной боли при мигрени, а также ряда других симптомов, характерных для этого состояния, таких как тошнота, светобоязнь, непереносимость звуков. Кроме того, раннее применение лекарственного средства способно значительно улучшить результаты лечения, обеспечив более быстрое начало действия и его продолжительность.