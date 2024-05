Временное прекращение приема ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина не влияет на тяжесть заболевания COVID-19, но может положительно сказаться на выздоровлении у пожилых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это стало результатом исследования ACEI COVID-19.

Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и высокое артериальное давление являются важными факторами риска тяжелого течения COVID-19. Многие из таких пациентов регулярно принимают ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина. Рецепторы АПФ 2-го типа ответственны за проникновение SARS-CoV-2 внутрь клеток. Их активация, в том числе медикаментозная, может ухудшить прогноз течения инфекции, судя по экспериментальным данным. Эта гипотеза, особенно в начале пандемии, вызвала большую неуверенность у кардиологов и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как повлияет приостановка терапии?

Несколько групп ученых, включая команду из Медицинского университета Инсбрука (Medizinische Universität Innsbruck) и мюнхенской клиники Университета Людвига Максимилиана (LMU Klinikum Munich), попытались выяснить, окажет ли временное прекращение приема лекарств положительный эффект на течение COVID-19. «В профессиональном сообществе был консенсус в отношении того, что только контролируемые рандомизированные интервенционные исследования могут прояснить этот насущный вопрос», — говорят два ответственных автора Аксель Бауэр (Axel Bauer) и Штеффен Массберг (Steffen Massberg).

Организованное ими рандомизированное контролируемое открытое исследование «Отмена ингибиторов АПФ при COVID-19» (ACEI-COVID-19, NCT04353596) проводили в 35 центрах в Австрии и Германии. В период с 20 апреля 2020 г. по 20 января 2021 г. в исследование были включены 204 пациента в возрасте 18 лет и старше (средний возраст 75 лет), которые недавно перенесли симптоматическую инфекцию SARS-CoV-2 и по крайней мере за 1 мес до начала исследования получали лечение ингибиторами АПФ (56%) или блокаторами рецепторов ангиотензина (44%). У 98% пациентов отмечали артериальную гипертензию, у 33% — сахарный диабет, 22% — ишемическую болезнь сердца и у 9% — сердечную недостаточность. Половина участников исследования прекратила прием лекарства на 30 дней, другая половина продолжила его принимать. Первичной конечной точкой исследования был максимальный балл по шкале SOFA (последовательной оценки органной недостаточности) в течение 30 дней. Результаты ACEI-COVID опубликованы в журнале «The Lancet Respiratory Medicine»*.

Не влияет на тяжесть заболевания

В целом прекращение лечения у пациентов в течение 30 дней не оказало значительного влияния на максимальные баллы по шкале SOFA, то есть на максимальную тяжесть заболевания. Однако были получены доказательства того, что пациенты, которые делали паузу, выздоравливали быстрее и лучше. После максимума средние значения SOFA снижались быстрее в группе отмены и достигли более низких значений, чем в группе продолжения.

Результаты ACEI-COVID-19 дополняют результаты двух предыдущих рандомизированных исследований, в которых также не выявили эффекта прерывания ингибирования ренин-ангиотензиновой системы. Одно из них — это бразильское исследование BRACE CORONA с 659 госпитализированными пациентами с COVID-19, а другое — контролируемое исследование REPLACE COVID с участием 152 пациентов из Северной и Южной Америки и Швеции. В обоих случаях не было отмечено увеличения или уменьшения количества осложнений или смертей в результате вмешательства.

Тем не менее ACEI-COVID-19 — первое рандомизированное контролируемое исследование в Европе, в котором была проверена эта гипотеза, сильно отличается от двух других исследований. С одной стороны, пациенты со средним возрастом 75 лет были значительно старше, чем в BRACE CORONA (55 лет) и REPLACE COVID (62 года). Кроме того, лечение было прекращено раньше после появления симптомов (4 дня) по сравнению с 8 днями в BRACE CORONA и 7 днями в REPLACE COVID, а вмешательство длилось полные 30 дней по сравнению со средним показателем всего в 5 дней в REPLACE COVID.

Тем не менее исследование вряд ли изменит общие подходы, скорее, может предложить новые идеи: «В отличие от предыдущих исследований, в которых участвовали значительно более молодые пациенты, наше впервые показывает, что пожилым, ранее болевшим людям, в частности, может быть полезно временно приостановить терапию ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина», — подчеркнули Аксель Бауэр и Штеффен Массберг. Однако авторы предостерегают от обобщения результатов. Решение о продолжении или прекращении приема лекарств должно приниматься индивидуально, с учетом профиля риска, показаний и доступности альтернативных методов лечения, а также вариантов амбулаторного наблюдения.

По материалам dzhk.de; www.thelancet.com; www.deutsche-apotheker-zeitung.de

*Bauer А., Schreinlechner M., Sappler N. et al. (2021) Discontinuation versus continuation of renin-angiotensin-system inhibitors in COVID-19 (ACEI-COVID): a prospective, parallel group, randomised, controlled, open-label trial. The Lancet. Published: June 11.