Возможно ли предупредить разрыв внутричерепной аневризмы?

В недавнем многоцентровом клиническом исследовании было показано, что применение ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) снижает риск разрывов аневризм сосудов головного мозга у пациентов с артериальной гипертензией на 18%. Ингибиторы РААС включают ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина ІІ. В этом многоцентровом исследовании были проанализированы данные 3000 пациентов с артериальной гипертензией и аневризмами сосудов головного мозга.

Аневризма представляет собой ослабление и выпячивание стенки артерии. При разрыве аневризмы артерии головного мозга (внутричерепной или интракраниальной аневризмы) развивается геморрагический инсульт. Инсульты вследствие разрыва аневризмы составляют 3–5% от всех инсультов головного мозга. При этом риск летального исхода при разрыве внутричерепной аневризмы значительно выше, чем при инсультах другой этиологии.

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта (National Institute of Neurological Disorders and Stroke), каждый год у около 30 000 взрослых в США диагностируют разрыв внутричерепной аневризмы. При этом инсульт является основной причиной развития стойкой нетрудоспособности в США.

РААС представляет собой гормональную систему, регулирующую уровень артериального давления. При дисрегуляции РААС может развиваться артериальная гипертензия. В исследованиях было показано, что два компонента этой системы также потенциально обусловливают развитие аневризм.

Ингибиторы РААС применяются при артериальной гипертензии.

Старший автор исследования Цинхай Хуанг (Qinghai Huang), доктор медицинских наук, профессор нейрохирургии в Чанхайской больнице (Changhai Hospital) Второго Военно-медицинского университета (Second Military Medical University in Shanghai) в Шанхае, Китай, объяснил, что у около 50% пациентов с аневризмами сосудов головного мозга отмечается артериальная гипертензия. При этом повышенное артериальное давление связано с воспалением сосудистой стенки и приводит к повышенному риску развития аневризмы. Ц. Хуанг подчеркнул важность определения модифицируемых (то есть таких, которые можно изменить) факторов риска разрыва аневризмы для предупреждения ее разрыва. Так, риск летального исхода при разрыве аневризмы составляет 30%, а у 30% пациентов с разрывом аневризмы развивается стойкая утрата трудоспособности и отмечается потребность в постоянном уходе.

В исследовании были проанализированы данные более 3000 пациентов, собранные в период 2016–2021 гг. в 20 медицинских центрах в разных регионах Китая. Оценивали прием пациентами лекарственных препаратов для снижения артериального давления, включая ингибиторы РААС, блокаторы β-адренорецепторов, диуретики и риск разрыва аневризмы в зависимости от применения антигипертензивных препаратов различных групп.

В исследование были включены пациенты с артериальной гипертензией и внутричерепными аневризмами, около 1000 мужчин и 2000 женщин, средний возраст участников составлял 61 год.

Было показано, что у 32% участников исследования, принимавших ингибиторы РААС, был диагностирован разрыв аневризмы головного мозга. Разрыв внутричерепной аневризмы отмечали также у 67% пациентов, принимавших антигипертензивные препараты других групп.

Ц. Хуанг объяснил, что у больных с контролируемой артериальной гипертензией (определялась как артериальное давление ниже 140/90 мм рт.ст. на фоне приема антигипертензивных препаратов), принимавших ингибиторы РААС, был показан значительно более низкий риск разрыва аневризмы, чем у пациентов, принимавших другие препараты для снижения артериального давления. Таким образом, Ц. Хуанг считает, что применение ингибиторов РААС потенциально может значительно снизить риск разрыва аневризмы.

Исследователи подсчитали, что почти 18% разрывов аневризм можно было предупредить, назначив пациентам с повышенным артериальным давлением ингибиторы РААС. По мнению Ц. Хуанга, клиницистам необходимо учитывать полученные в исследовании результаты для выбора оптимального препарата для пациентов с артериальной гипертензией и внутричерепной аневризмой.

Используя многопараметрическую модель, исследователи подсчитали, что риск разрыва аневризмы у женщин в 1,8 раза выше, чем у мужчин.

Кроме того, исследователи выделили следующие факторы риска разрыва аневризмы:

неконтролируемая артериальная гипертензия;

воздействие вторичного табачного дыма (то есть дыма, который выдыхает курильщик и дыма, выделяемого табачным изделием при горении);

нелеченный сахарный диабет ІІ типа.

Таким образом в исследовании показано, что отказ от курения (в том числе пассивного) и ранняя терапия при сахарном диабете ІІ типа также снижают риск развития аневризмы сосудов головного мозга. Однако, Ц. Хуанг подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования для определения механизмов влияния ингибиторов РААС на риск разрыва аневризмы.

Авторы отметили, что у исследования есть ряд ограничений. Так, оно носило ретроспективный характер. Кроме того, в исследовании контролируемая гипертензия определялась как артериальное давление ниже 140/90 мм рт.ст., в ходе исследования не проводился мониторинг артериального давления у участников, а также не была зафиксирована доза ингибиторов РААС, принимаемая пациентами.

По материалам www.medicalxpress.com