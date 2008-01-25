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Новости медицины и фармацииВозможно ли диагностировать рак поджелудочной и предстательной желез с помощью анализа мочи?

Возможно ли диагностировать рак поджелудочной и предстательной желез с помощью анализа мочи?

Опубликовано  24.02.2023

В 2022 г. из всех новых диагностированных в США случаев онкопатологии 3,2% составил рак поджелудочной железы, а 14,2% — рак предстательной железы.

При этом рак поджелудочной железы зачастую выявляют на поздних стадиях и во многих случаях он является резистентным к проводимой терапии. Рак предстательной железы может быть выявлен с помощью скринингового анализа крови (определение простат-специфического антигена — ПСА). В то же время это дорогостоящий метод.

В недавнем исследовании были продемонстрированы возможности ранней диагностики рака поджелудочной и предстательной желез при помощи анализа мочи.

Исследование было проведено группой ученых из отдела поверхностных и наноматериалов Корейского института материаловедения (Surface & Nano Materials Division of the Korea Institute of Materials Science).

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Biosensors and Bioelectronics».

На сегодня для диагностики рака поджелудочной железы применяют компьютерную и магнитно-резонансную томографию. Для выявления рака предстательной железы, кроме исследования уровня ПСА в крови, используют трансректальное ультразвуковое или ректальное исследование.

Авторы исследования объяснили, что с мочой выводится ряд продуктов метаболизма раковых клеток.

Ранее было показано, что содержание метаболитов в моче отличается у лиц с раком и без него.

Для выявления метаболитов раковых клеток в моче исследователи разработали усовершенствованный датчик рамановского рассеивания с усилением поверхности (Surface-enhanced Raman scattering — SERS). Затем были созданы тест-полоски и портативный прибор для тестирования.

Были проанализированы образцы мочи 19 пациентов с раком поджелудочной железы и 39 больных с раком предстательной железы, а также 60 лиц без рака (40 мужчин и 20 женщин).

С помощью тест-полосок рак был выявлен в 99% случаев.

Автор и руководитель исследования Хо Сан Юнг (Ho Sang Jung) объяснил, что ранняя диагностика рака способствует повышению эффективности терапии. Именно поэтому важно разработать широко доступные скрининговые методы для его выявления. Также он отметил, что поскольку исследуемый метод неинвазивный, потенциально он может найти применение в качестве домашнего экспресс-теста для ранней диагностики рака. Также ученый рассказал, что клинические исследования данного метода продолжаются.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  24.02.2023

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