О риске развития преэклампсии известно на протяжении многих лет, но до сих пор нет эффективного лечения или методов профилактики данного заболевания.

Патрисия Магуайр (Patricia Maguire), директор Института открытий при Университетском колледже Дублина (Institute for Discovery at University College Dublin) рассказала, что преэклампсию выявляют у каждой 12-й беременной. При этом П. Магуайр подчеркивает, что многие беременные никогда не слышали об этом заболевании и низкая осведомленность приводит к позднему выявлению симптомов преэклампсии. Сегодня она разрабатывает новый тест для диагностики преэклампсии на ранних сроках.

Ранняя диагностика значительно снижает риск летального исхода, поскольку заболевание на ранних стадиях развивается бессимптомно. После появления клинических симптомов течение болезни является стремительным, для предупреждения развития печеночной и/или почечной недостаточности и летального исхода необходимо провести родоразрешение, независимо от срока беременности.

Результаты проведенного в 2021 г. исследования продемонстрировали, что за последние 30 лет частота выявления повышения артериального давления во время беременности увеличилась. Частично это объясняется скрининговыми программами.

В журнале «BMC Pregnancy and Childbirth» опубликованы результаты исследования, показавшие, что наибольшая доля летальных исходов вследствие преэклампсии и эклампсии приходится на страны с низким уровнем экономического развития. Кроме того, по мнению экспертов, в этих странах, вероятно, существует гиподиагностика преэклампсии и эклампсии, и количество связанных с ними летальных исходов, вероятно, занижено.

По оценкам экспертов, преэклампсия и эклампсия ежегодно становятся причиной летального исхода у 76 000 женщин и 500 000 младенцев.

Сара Килпатрик (Sarah Kilpatrick), акушер-гинеколог, специализирующаяся на преэклампсии в больнице Седарс-Синай в Лос-Анджелесе (Cedars-Sinai hospital, Los Angeles), считает, что информирование женщин имеет решающее значение. С. Килпатрик объясняет, что из-за малосимптомности преэклампсии на начальных этапах ее развития, женщины чаще всего не осознают, что у них развивается серьезное заболевание.

Эклампсия на фоне преэклампсии может возникнуть очень быстро. Ее название происходит от др.-греч. ἔκλαμψις — вспышка, молния. Эклампсия может развиваться во время беременности, родов и в послеродовый период на фоне преэклампсии. Это одна из форм гестозов беременности. Проявляется повышенным артериальным давлением, судорогами, развитием нефропатии. Характеризуется высоким риском летального исхода как для матери, так и для плода/новорожденного.

Анант Каруманчи (Ananth Karumanchi) и Рави Тадхани (Ravi Thadhani) разработали первый в мире диагностический тест для определения риска развития преэклампсии: они установили, что у беременных с преэклампсией повышены уровни двух белков (антиангиогенного протеина sFlt1 (soluble fms-like tyrosine kinase, sVEGFR1) и ангиогенного фактора (PlGF)). Около 10 лет этот скрининговый тест применяется в странах ЕС.

По данным Американской ассоциации сердца (American Heart Association), данный тест проходит клинические исследования в США. В Соединенных Штатах преэклампсию непропорционально чаще выявляют у женщин негроидной расы, что объясняется большей распространенностью у них таких факторов риска, как сахарный диабет, ожирение и стресс. Таким образом, клинические исследования, проводимые в США, включают женщин из различных этнических групп.

Тест, разработанный Патрисией Магуайр, не только выявляет преэклампсию с помощью анализа крови. С применением цифровой обработки полученных данных определяются наиболее безопасные для матери и плода временные рамки для родоразрешения.

Часто последствия преэклампсии остаются на всю последующую жизнь. С. Килпатрик объяснила, что примерно у каждой 10-й женщины, у которой высокое артериальное давление было выявлено в период беременности, в дальнейшем развивается артериальная гипертензия.

У около 15% женщин с тяжелой преэклампсией в дальнейшем возникает синдром HELLP (гемолиз, повышение уровней печеночных ферментов в крови и снижение уровня тромбоцитов).

Василис Цатсарис (Vassilis Tsatsaris), акушер-гинеколог парижской больницы Порт-Рояль Paris’ Port Royal hospital, объяснила, что разработка новых методов диагностики преэклампсии потенциально позволит снизить риск осложнений для будущего ребенка. Она подчеркнула, что сегодня терапевтические инновации в терапии рака, в области вакцинопрофилактики или генной терапии внедряются в клиническую практику в кратчайшие сроки. Но в акушерстве, к большому сожалению, введение новых разработок в практическую медицину происходит очень медленно.

По материалам www.medicalxpress.com