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Новости медицины и фармацииВозможен ли МРТ-скрининг патологии беременности?

Возможен ли МРТ-скрининг патологии беременности?

Опубликовано  19.08.2022

Атипичное развитие плаценты повышает риск неблагоприятных исходов беременности, включая:

  • задержку внутриутробного развития плода;
  • низкую массу тела ребенка при рождении;
  • врожденные аномалии развития плода;
  • преэклампсию;
  • преждевременные роды;
  • мертворождение.

Существующие на сегодня методы оценки функции плаценты зачастую недостаточно эффективны.

Недавно исследователи разработали новый метод визуализации с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) для оценки состояния плаценты. В исследовании показано, что с помощью данного метода можно более достоверно прогнозировать риск неблагоприятных исходов беременности, связанных с атипичным расположением плаценты и плацентарной недостаточностью.

Виктория Х. Дж. Робертс (Victoria H.J. Roberts) — доктор философии, доцент отдела развития и репродуктивных наук Ореганского национального исследовательского центра приматов (Division of Developmental and Reproductive Sciences at the Oregan National Primate Research Center), является одним из авторов исследования. Она рассказала, что новый метод визуализации может применяться для оценки функции сосудов плаценты. Она объяснила, что ранняя диагностика патологии плаценты позволяет разработать терапевтические стратегии для профилактики нарушений развития плода.

Результаты были опубликованы в журнале «PLOS One».

В исследовании приняли участие 316 беременных на сроке 11–38 нед. При применении стандартных методов исследования 62,6% были оценены как беременности низкого риска развития осложнений, а 37,4%, соответственно, как беременности высокого риска.

Затем все пациентки трижды проходили МРТ с определением показателя Т2* (определяет плацентарный кровоток и обеспечение плода кислородом). При анализе полученных данных было продемонстрировано, что уровень показателя Т2* был значительно ниже у беременных из группы высокого риска в период 15–33 нед беременности. Кроме того, показано, что, начиная с 10 нед беременности, данный показатель потенциально позволяет идентифицировать беременность высокого риска.

Исследователи пришли к выводу, что их новая методика может применяться практически на всех современных МРТ-сканерах.

Ученые отметили, что исследование имело ряд ограничений: так, в него входило небольшое количество участниц одной этнической и расовой принадлежности.

Доктор Анджела Мартин (Angela Martin), медицинский директор по родам в Медицинском центре Канзасского университета (University of Kansas Medical Center), не участвовала в исследовании, но она отметила, что предстоит определить, является ли новая методика более эффективным вариантом скрининга беременных, чем используемые на сегодня методы (ультразвуковое исследование, изучение истории болезни пациентки и определение факторов риска).

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  19.08.2022

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