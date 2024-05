Как заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 15 октября, промежуточные результаты координируемого ею исследования «Solidarity Therapeutics Trial» свидетельствуют, что лечение ремдесивиром, гидроксихлорохином, лопинавиром/ритонавиром и интерфероном оказали незначительное влияние на 28-дневную смертность и течение COVID-19 в условиях стационара среди госпитализированных пациентов. С изложением соответствующих данных можно ознакомиться на сервере препринтов*.

Исследование проводили в 405 больницах 30 стран с участием 11 266 взрослых, из которых 2750 получили ремдесивир, 954 — гидроксихлорохин, 1411 — лопинавир, 651 — интерферон с лопинавиром, 1412 — только интерферон и 4088 — ни одного из исследуемых препаратов. Эндрю Хилл (Andrew Hill), сотрудник кафедры фармакологии Ливерпульского университета (University of Liverpool), пояснил, что такое крупное исследование, как «Solidarity», должно показать улучшение выживаемости (при приеме препарата, если оно есть).

Ввиду огромных затрат на приобретение ремдесивира — одного из препаратов, применяемых для лечения президента США Дональда Трампа, именно его полезность вызывает наибольший интерес. Изначально он был разработан как потенциальное лекарство от лихорадки Эбола и продвигается американским производителем лекарств «Gilead Sciences». В связи с тем, что ремдесивир был разработан при финансовой поддержке правительства США, высокая оценка его стоимости, особенно по сравнению с затратами на производство, вызывала нарекания. Так, «Gilead» оценила ремдесивир в 2340 дол. США за 5-дневный курс. Некоторые эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что стоимость препарата слишком высока для лекарства, снижение вероятности летального исхода под влиянием которого не доказано.

Ремдесивир получил условное одобрение для использования в США и ЕС после того, как исследование, проведенное Национальными институтами здравоохранения (National Institutes of Health) США в апреле, показало, что он сокращает время выздоровления от COVID-19 с 15 дней до 11. Недавно опубликованы окончательные результаты данного исследования**. В июле компания «Gilead» опубликовала дополнительные данные, предполагающие, что лечение препаратом может снизить вероятность смерти, но это открытие не было подтверждено в рандомизированном контролируемом исследовании — золотом стандарте для одобрения лекарственных средств.

«Нам известно, что первоначальные данные исследования «Solidarity» ВОЗ были обнародованы до публикации в рецензируемом журнале», — цитирует «Financial Times» представителя компании «Gilead». — Новые данные кажутся несовместимыми с более надежными доказательствами из нескольких рандомизированных контролируемых исследований, подтверждающих клиническую пользу [ремдесивира]».

Однако ВОЗ считает доказательства, полученные в крупнейшем клиническом исследовании всего за 6 мес с начала пандемии, убедительными в отношении влияния указанных методов лечения на общую смертность, начало искусственной вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов. При этом необходимо изучить и другое применение лекарств, например, для лечения амбулаторных пациентов или для профилактики. Также перспективной является продолжающаяся оценка новых противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и моноклональных антител против SARS-COV-2. Пока единственным препаратом, который, как доказано, повышает выживаемость при COVID-19, является дексаметазон, но только у пациентов с тяжелым течением.

По материалам who.int; ft.com

*WHO Solidarity Trial Consortium, Hongchao Pan, Richard Peto, Quarraisha Abdool Karim, Marissa Alejandria, Ana Maria Henao Restrepo, Cesar Hernandez Garcia, Marie Paule Kieny, Reza Malekzadeh, Srinivas Murthy, Marie-Pierre Preziosi, Srinath Reddy, Mirta Roses, Vasee Sathiyamoorthy, John-Arne Rottingen, Soumya Swaminathan. Repurposed antiviral drugs for COVID-19; interim WHO SOLIDARITY trial results .medRxiv 2020.10.15.20209817

** Beigel J.M. et al. (2020) Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report. New England Journal of Medicine. October 8.