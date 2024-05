Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила обновляющийся систематический обзор с сетевым анализом об эффективности гидроксихлорохина для профилактики COVID-19. Группа по разработке руководства настоятельно рекомендовала не использовать гидроксихлорохин лицам, не инфицированным COVID-19 (высокая степень достоверности).

Данный обзор* стал первым, предназначенным для ответа на вопрос о том, можно ли использовать лекарственные средства для профилактики COVID-19. Последующие обновления будут касаться других препаратов, которые исследуются на предмет их роли в профилактике COVID-19. При подготовке использованы новые данные рандомизированных контролируемых исследований по лекарственным средствам для предотвращения COVID-19, и оно дополняет руководство ВОЗ по лекарственным средствам для лечения COVID-19.

Как было создано руководство?

Оно было разработано ВОЗ и фондом MAGIC (Evidence Ecosystem Foundation — MAGIC) при поддержке «BMJ». Подготовка вызвана насущной потребностью в надежных и живых руководствах для быстрого информирования пациентов, клиницистов и организаторов здравоохранения. Группа по разработке руководящих принципов подготовила рекомендации в соответствии со стандартами для разработки надежных руководств с использованием подхода GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation — Оценка, разработка и оценка рекомендаций). Для этого ВОЗ созвала международную группу, в которую вошли 32 человека, из которых 27 были профессиональными экспертами (клиницисты, методологи, ученые и один специалист по этике), а 4 — пациентами, пережившими COVID-19. Перед началом обсуждения группа решила, что простое большинство будет определять направление рекомендации и что для вынесения сильной рекомендации потребуется 80% одобрение.

Будущие исследования

Что касается профилактики гидроксихлорохином или хлорохином, то зарегистрировано или продолжается более 80 исследований, в которых планируется привлечь не менее 100 000 участников. Доказательства высокой достоверности, полученные в отношении отсутствия эффекта от профилактики гидроксихлорохином, предполагают, что спонсоры и исследователи должны пересмотреть вопрос о начале или продолжении этих исследований.

Группа сочла также, что дальнейшие исследования вряд ли позволят выявить подгруппу пациентов, получающих пользу от профилактики гидроксихлорохином по наиболее важным исходам (смертность, госпитализация), учитывая согласованные результаты исследований, завершенных на сегодня.

По материалам bmj.com

* Lamontagne F., Agoritsas T., Siemieniuk R. et al. (2021) A living WHO guideline on drugs to prevent covid-19 BMJ; 372: n526. doi:10.1136/bmj.n526