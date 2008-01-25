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Новости медицины и фармацииВонопразан — новый препарат для эрадикации Helicobacter pylori

Вонопразан — новый препарат для эрадикации <i>Helicobacter pylori</i>

Опубликовано  04.11.2021

По данным 3 рандомизированных контролируемых исследований III фазы, проведенных в США и Европе, доказана эффективность перорального калий-конкурентного блокатора секреции соляной кислоты вонопразана для лечения пациентов с заболеваниями, ассоциированными с возбудителем Helicobacter pylori (H. pylori). Комбинированное лечение с применением вонопразана превосходит стандартную тройную терапию на основе ингибитора протонной помпы (ИПП), обеспечивая более высокую скорость эрадикации возбудителя.

Вонопразан находится на рассмотрении Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для одобрения с обозначением «Fast Track» (с целью ускоренного прохождения процедуры одобрения) в сочетании с амоксициллином и кларитромицином (тройная терапия) или только с амоксициллином (двойная терапия) для лечения заболеваний, ассоциированных с H. pylori. Препарат был одобрен в Японии для лечения пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагита, вторичной профилактики повреждения слизистой оболочки желудка, вызванного низкими дозами ацетилсалициловой кислоты или нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), а также для эрадикации H. pylori как препарат для начальной терапии.

Детали исследований

В исследование были включены 1046 ранее не получавших лечения пациентов с диспепсией, у которых поставлен диагноз некровоточащей пептической язвы, язвенной болезни в анамнезе или которые длительно принимают НПВП. Пациенты были рандомизированы для получения тройной терапии на основе ИПП: лансопразол, амоксициллин, кларитромицин, а также тройной терапии, включавшей вонопразан, амоксициллин, кларитромицин, или двойной терапии: вонопразан и амоксициллин. Период лечения составлял 14 дней, затем через 4 нед после терапии проводили дыхательный тест с мочевиной 13C.

Среди пациентов — носителей штаммов H. pylori, которые не были устойчивы к кларитромицину, в группе тройной терапии на основе ИПП уровень эрадикации составил 78,8%, по сравнению с 84,7% в группе тройной терапии с вонопразаном и 78,5% в группе двойной терапии с вонопразаном. В обеих группах лечения вонопразаном результат не уступал таковому при применении тройной терапии на основе ИПП.

Среди пациентов с устойчивыми к кларитромицину штаммами H. pylori в модифицированной популяции, получавшей лечение, 31,9% достигли эрадикации с помощью тройной терапии ИПП, по сравнению с 65,8% в группе тройной терапии с вонопразаном и 69,6% в группе двойной терапии с вонопразаном.

Данные по безопасности препарата были аналогичными для всех трех групп: связанные с лечением побочные эффекты наблюдали у 34,5% группы тройной терапии ИПП (1,2% прекратили лечение), 34,1% группы тройной терапии с вонопразаном (2,3% прекратили лечение) и 29,9% в группе двойной терапии с вонопразаном (0,9% прекратили лечение).

Преодоление резистентности возбудителя

По мнению Уильяма Чея (William Chey, MD), профессора медицины и директора лаборатории физиологии желудочно-кишечного тракта в академическом медицинском центре Университета здравоохранения Мичигана (Michigan Medicine — academic medical center at University of Michigan Health System), эффективность тройной терапии на основе кларитромицина снизилась до менее 80% в США и Европе за последние несколько десятилетий, в основном из-за резистентности H. pylori к антибиотикам.

Вонопразан более стабилен в кислой среде, чем ИПП, и обеспечивает более сильное и устойчивое повышение рН желудочного содержимого. Это имеет важное клиническое значение по двум причинам: первая заключается в том, что некоторые антибиотики нестабильны в кислой среде, и поэтому вонопразан может напрямую влиять на их антибактериальный эффект. Вторая причина заключается в том, что большинство антибиотиков лучше действуют на бактерии, которые активно размножаются, а H. pylori лучше размножается в среде с низкой кислотностью. Таким образом, увеличивается биодоступность назначенных антибактериальных препаратов.

У. Чей высказал мнение о том, пока вонопразан не одобрен FDA, следует отдавать предпочтение квадро-терапии с висмутом или тройной терапии на основе рифабутина, а не тройной терапии на основе ИПП.

Кимберли Харер (Kimberly Harer), преподаватель клинической практики в Университете здравоохранения Мичигана (University of Michigan Health System), отметила необходимость разработки более эффективных схем эрадикации H. pylori, особенно в свете резистентности возбудителя к кларитромицину.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  04.11.2021

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