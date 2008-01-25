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Новости медицины и фармацииВо сколько лечение COVID-19 обходится больничным кассам?

Во сколько лечение COVID-19 обходится больничным кассам?

Опубликовано  19.10.2020

Стационарное лечение одного случая COVID-19 обходится в среднем в 10 700 евро. Так для пациентов, которым не требуется искусственная вентиляция легких, крупнейшей компании медицинского страхования — Федеральной ассоциации AOK (AOK-Bundesverband GbR, далее — АОК) требуются расходы на уровне около 5000 евро, в то время как находящиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обходятся в среднем в 38 500 евро. Информацию об этом сообщило издание «Welt am Sonntag» со ссылкой на данные, предоставленные AOK, — медицинской страховой компанией, опекающей около 26,5 млн человек, — почти треть населения Германии. По сведениям «Welt am Sonntag», другая крупная компания — Barmer Ersatzkasse, несет аналогичные затраты. Сообщают, что для тех застрахованных, которые попали в больницу с инфекцией COVID-19, средняя стоимость лечения составила около 6900 евро в отсутствие потребности в вентиляции. Счет в связи со случаем, потребовавшим ИВЛ, предусматривал сумму около 31 700 евро. Согласно исследованию Берлинского технического университета (TU Berlin) и Института экономических исследований им. Лейбница (Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung), процитированного «Welt am Sonntag», 14% всех пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, получают ИВЛ.

По материалам welt.de/weltamsonntag

Опубликовано  19.10.2020

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