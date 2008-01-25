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Новости медицины и фармацииВо Франции не выявляют 9 из 10 симптомных случаев COVID-19

Во Франции не выявляют 9 из 10 симптомных случаев COVID-19

Опубликовано  17.08.2020

Работа группы исследователей из Службы общественного здравоохранения (Santé publique) Франции и Национального института здравоохранения и медицинских исследований (l’Institut national de la santé et de la recherche médicale — Inserm), опубликованная до рецензирования*, свидетельствует, что в течение полутора месяцев после начала ослабления ограничительных мер в связи с COVID-19 даже среди симптомных случаев выявляли только 1 из 10, не говоря уже о бессимптомных (для оценки частоты последних не хватало данных).

Основываясь на информации из системы COVIDnet.fr (созданной на платформе GrippeNet.fr), где еженедельно оставляют свои данные, включая оценку самочувствия, около 7500 человек, с использованием стратифицированных по возрасту моделей передачи, параметризованных по поведенческим данным и откалиброванных в региональной больнице, авторы заключили, что действительное количество симптомных случаев COVID-19 за исследуемый период (с середины мая до конца июня) в материковой Франции составило 69 тыс., а не 7,3 тыс. случаев, как зафиксировано официальной статистикой. То есть 9 из 10 случаев с симптомами не были диагностированы. При этом средний уровень выявления повысился с 7% [6–9%] до 31% [28–35%] с течением времени, а региональные оценки варьируют от 11% (регион Гран Эст) до 78% (Нормандия) к концу июня. Частота обращения за медицинской помощью в случаях подозрения на COVID-19 оставалась низкой (31%) на протяжении всего периода.

Таким образом, несмотря на то что доля положительных среди результатов тестов на материковой части Франции соответствует рекомендациям ВОЗ (менее 5%), значительная доля симптомных пациентов оставалась невыявленной в течение первых 7 нед после окончания жестких ограничительных мер. Система эпиднадзора не выявила более 60 тыс. симптомных инфекций. Уровень выявления оценивается в 7% [6–9%] в середине мая в соответствии с оценками за тот же период из исследования серологической распространенности в Женеве. Аналогичные доказательства были получены в результате крупномасштабного серологического исследования в Испании, где только 16–20% участников с симптомами и антителами против SARS-CoV-2 сообщили о предыдущем вирусологическом скрининге**.

Недостаточное выявление может также происходить из-за несовершенных характеристик тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), используемых для выявления инфицированных***. Некоторые случаи, проверенные на SARSCoV-2, могли быть ложноотрицательными. Это согласуется с выводами авторов о том, что большая часть случаев могла остаться незамеченной.

К концу июня уровень повысился до 31% [28–35%], оставляя незамеченными около 2/3 случаев с симптомами. Несмотря на эту положительную тенденцию, показатели охвата тестированием оставались в основном намного ниже цели, установленной властями на период после блокировки (среднее количество тестов в неделю в мае–июне составляло 250 тыс. против целевого показателя 700 тыс.), и задержка от начала симптомов к концу июня была все еще очень длительной (7 дней). Большой спрос на тестирование в настоящее время наблюдается в определенных регионах, в основном накануне и после поездок, что вызывает длинные очереди в переполненных местах тестирования. Чтобы тестирование стало действенным инструментом надзора и, что наиболее важно, для борьбы с передачей COVID-19, необходимо радикально повысить уровень скрининга и сократить задержки. В противном случае есть риск быстрого и неконтролируемого возобновления увеличения числа случаев заболевания. Агрессивное и эффективное тестирование станет все более важным в осенние месяцы, когда начнут циркулировать и другие респираторные вирусы, такие как грипп, респираторно-синцитиальный, риновирусы, и соответствующие уровни заболеваемости станут сопоставимы с уровнем COVID-19. Пересмотр стратегии тестирования в конце лета при низкой эпидемической активности COVID-19 — важная возможность для укрепления системы эпиднадзора перед наступлением осенне-зимнего сезона гриппоподобных заболеваний.

Так, поощрение обращения за медицинской помощью имеет решающее значение для улучшения выявления. Для этого необходимо значительно более агрессивное и эффективное тестирование с более легким доступом. Эти элементы следует рассматривать в свете наблюдающегося возобновления частых случаев заболевания во Франции и других странах Европы.

По материалам www.medrxiv.org; www.inserm.fr

* Pullano G., Domenico L. et al. Underdetection of COVID-19 cases in France in the exit phase following lockdown. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.10.20171744.

** Pollán M., Pérez-Gómez B., Pastor-Barriuso R. et al. (2020) Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. The Lancet: S0140673620314835.

*** Wernike K., Keller M., Conraths F.J., Mettenleiter T.C., Groschup M.H., Beer M. (2020) Pitfalls in SARS-CoV-2 PCR diagnostics. Transbound Emerg. Dis.; published online June 14. DOI:10.1111/tbed.13684.

Опубликовано  17.08.2020

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