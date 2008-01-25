Влияние жаркой погоды на артериальное давление и состояние сердечно-сосудистой системы
Лица с диагностированной артериальной гипертензией могут отмечать ухудшение самочувствия, головную боль, тошноту и головокружение в жаркие дни. С чем это связано?
Высокие температуры и высокая влажность — два фактора, которые могут вызвать серьезные последствия для здоровья лиц с артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. высоким артериальным давлением и сердечными заболеваниями.
Эксперты объясняют, что в жаркую погоду организм стремится увеличить теплоотдачу. Высокие температуры и высокая влажность могут способствовать повышению притока крови к коже. Компенсаторно повышается частота сердечных сокращений.
Повышен риск неблагоприятных последствий для здоровья у лиц:
- в возрасте старше 50 лет;
- с избыточной массой тела;
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и/или почек.
Жара и повышенное потоотделение могут привести к обезвоживанию. Обезвоживание может обусловливать нарушение различных функций нашего организма. Особенно высокий риск развития обезвоживания у лиц пожилого возраста, пациентов с хроническими заболеваниями, а также у тех, кто выполняет физические упражнения или работает на открытом воздухе.
Также факторами риска развития обезвоживания в жару являются применение диуретиков, седативных или антигипертензивных препаратов, соблюдение диеты с низким содержанием кухонной соли или натрия.
Лицам с артериальной гипертензией следует контролировать артериальное давление в жаркую погоду. Им также необходимо пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания, придерживаться рационального питания, избегать пребывания на свежем воздухе в самые жаркие часы, наносить солнцезащитный крем и носить головной убор на открытом воздухе.
На возникновение каких симптомов, связанных с жарой, следует обратить внимание?
Признаком возможного развития теплового удара являются:
- холодный, липкий пот;
- чрезмерное потоотделение или, наоборот, сухость кожи/отсутствие потоотделения;
- спутанность сознания;
- головокружение;
- дезориентация;
- учащенный пульс;
- усталость;
- головная боль;
- мышечные судороги или спазмы;
- тошнота;
- отеки рук или ног.
Если у вас или вашего близкого возникают даже 1 или 2 из вышеперечисленных симптомов, переместитесь в прохладное место и обратитесь за медицинской помощью.
Жара и лекарственные средства
Необходимо правильно хранить свои лекарственные средства, чтобы они не подвергались воздействию сильной жары. Некоторые препараты могут разлагаться при изменении температуры, в том числе инсулин, применяемый для лечения сахарного диабета.
Храните лекарственные средства в прохладном, сухом месте.
Если вы храните лекарственные препараты в ванной комнате с душем, на подоконнике или в автомобиле, сохраняйте их в оригинальной упаковке, чтобы защитить их от избыточного тепла и влаги.
Какие препараты повышают риск развития негативных реакций на повышенную температуру и обезвоживание?
- Антигипертензивные препараты, включая блокаторы β-адренорецепторов и диуретики;
- антигистаминные или противоотечные средства;
- нейролептики.
Обсудите со своим лечащим врачом то, как вы переносите жару, и то, как вы реагируете на прием определенных лекарственных средств в жаркую погоду.
По материалам www.medicalxpress.com
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