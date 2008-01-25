Лица с диагностированной артериальной гипертензией могут отмечать ухудшение самочувствия, головную боль, тошноту и головокружение в жаркие дни. С чем это связано?

Высокие температуры и высокая влажность — два фактора, которые могут вызвать серьезные последствия для здоровья лиц с артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. высоким артериальным давлением и сердечными заболеваниями.

Эксперты объясняют, что в жаркую погоду организм стремится увеличить теплоотдачу. Высокие температуры и высокая влажность могут способствовать повышению притока крови к коже. Компенсаторно повышается частота сердечных сокращений.

Повышен риск неблагоприятных последствий для здоровья у лиц:

в возрасте старше 50 лет;

с избыточной массой тела;

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и/или почек.

Жара и повышенное потоотделение могут привести к обезвоживанию. Обезвоживание может обусловливать нарушение различных функций нашего организма. Особенно высокий риск развития обезвоживания у лиц пожилого возраста, пациентов с хроническими заболеваниями, а также у тех, кто выполняет физические упражнения или работает на открытом воздухе.

Также факторами риска развития обезвоживания в жару являются применение диуретиков, седативных или антигипертензивных препаратов, соблюдение диеты с низким содержанием кухонной соли или натрия.

Лицам с артериальной гипертензией следует контролировать артериальное давление в жаркую погоду. Им также необходимо пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания, придерживаться рационального питания, избегать пребывания на свежем воздухе в самые жаркие часы, наносить солнцезащитный крем и носить головной убор на открытом воздухе.

На возникновение каких симптомов, связанных с жарой, следует обратить внимание?

Признаком возможного развития теплового удара являются:

холодный, липкий пот;

чрезмерное потоотделение или, наоборот, сухость кожи/отсутствие потоотделения;

спутанность сознания;

головокружение;

дезориентация;

учащенный пульс;

усталость;

головная боль;

мышечные судороги или спазмы;

тошнота;

отеки рук или ног.

Если у вас или вашего близкого возникают даже 1 или 2 из вышеперечисленных симптомов, переместитесь в прохладное место и обратитесь за медицинской помощью.

Жара и лекарственные средства

Необходимо правильно хранить свои лекарственные средства, чтобы они не подвергались воздействию сильной жары. Некоторые препараты могут разлагаться при изменении температуры, в том числе инсулин, применяемый для лечения сахарного диабета.

Храните лекарственные средства в прохладном, сухом месте.

Если вы храните лекарственные препараты в ванной комнате с душем, на подоконнике или в автомобиле, сохраняйте их в оригинальной упаковке, чтобы защитить их от избыточного тепла и влаги.

Какие препараты повышают риск развития негативных реакций на повышенную температуру и обезвоживание?

Антигипертензивные препараты, включая блокаторы β-адренорецепторов и диуретики;

антигистаминные или противоотечные средства;

нейролептики.

Обсудите со своим лечащим врачом то, как вы переносите жару, и то, как вы реагируете на прием определенных лекарственных средств в жаркую погоду.

По материалам www.medicalxpress.com