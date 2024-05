Фактические данные свидетельствуют о том, что частота развития близорукости (миопии) растет. Оптометристы во всем мире также отмечают рост частоты развития близорукости среди детей, что нельзя объяснить только генетическими факторами. По прогнозам экспертов, при нынешних темпах роста к 2050 г. 50% населения мира будет близорукой.

Исследования точной связи между временем, проведенным перед экраном гаджетов, и уровнем близорукости все еще продолжаются. Однако ученые предполагают, что чрезмерное времяпровождение перед экраном гаджетов имеет определенное влияние, особенно если дети находятся перед экранами с раннего возраста.

Профессор Изабель Жалберт (Isabelle Jalbert) из Школы оптометрии и науки о зрении (School of Optometry and Vision Science) факультета медицины и здравоохранения Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales), Великобритания, объяснила, что в этиологии близорукости существует генетический фактор. В то же время мы знаем, что за последние десятилетия ее распространенность резко возросла и это нельзя объяснить только генетикой. Она добавила, что для понимания причины развития этой патологии необходимо проанализировать, что изменилось в нашей окружающей среде. Весьма вероятно, что провождение большого количества времени перед экраном гаджетов является фактором риска развития близорукости у детей.

Современные методы лечения, такие как ортокератология, при которой используют контактные линзы для временного изменения формы глазного яблока в ночное время, не обращают вспять близорукость — они способствуют замедлению ее прогрессирования.

При близорукости повышается риск развития в течение жизни тяжелых форм заболеваний глаз, таких как глаукома, отслойка сетчатки, катаракта и миопическая дегенерация желтого пятна, которые в некоторых случаях могут в конечном итоге привести к слепоте.

Ученая подчеркнула, что профилактика — лучшая стратегия.

И. Жалберт сказала, что даже в краткосрочной перспективе экраны гаджетов обусловливают напряжение глаз и развитие симптомов сухости и усталости глаз. В недавнем исследовании выявлено, что просмотр экрана телефона приводит к снижению частоты моргания у детей в течение 1-й мин и может обусловить появление симптомов сухости глаз.

Исследователь отметила, что наблюдение за экраном в 2 раза снижает частоту морганий среди участников, что является одним из основных механизмов смазки и защиты глаз.

Профессор И. Жалберт объяснила, что мы можем предпринять некоторые профилактические меры, чтобы минимизировать воздействие цифровых экранов на наши глаза. Эти меры включают ограничение ежедневного времени проведения перед экраном в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ) — менее 2 ч в сутки для детей школьного возраста и полное отсутствие времени перед экраном для детей младше 2 лет.

Она также рассказала, что в исследованиях зафиксировано, что очень немногие дети ежедневно соблюдают эти рекомендации.

Ученая подчеркнула, что следует проводить больше времени на свежем воздухе, так как это снижает вероятность развития близорукости. Однако пребывание на свежем воздухе не обязательно замедлит прогрессирование близорукости после ее развития.

Она рассказала, что чем больше времени вы проводите на открытом воздухе, глядя вдаль и на широко открытые пространства, тем меньше времени вы проводите за экраном.

При этом важно защитить глаза от солнечного света, надев солнцезащитные очки и шляпу.

По словам профессора И. Жалберт, взрослым, которые весь день используют экраны на работе, важно следовать рекомендациям по эргономике. Правильная установка рабочего места с экранами настольных компьютеров на соответствующем расстоянии и высоте, адекватное естественное освещение и регулярные перерывы могут помочь снизить нагрузку на глаза. Она рассказала про рекомендуемое оптометристами правило 20–20–20. Это означает, что каждые 20 мин старайтесь отдыхать от экрана и смотреть на расстояние 20 м не менее 20 с.

Ученая акцентировала внимание на том, что важно регулярно проходить осмотры глаз. Оптометристы обычно рекомендуют проходить проверку зрения каждые 2 года. Уязвимым группам населения, в том числе лицам с такими заболеваниями, как сахарный диабет и аутоиммунные заболевания, рекомендуется проходить более частые осмотры.

