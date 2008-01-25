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Новости медицины и фармацииВитамин К и здоровье легких: есть ли связь?

Витамин К и здоровье легких: есть ли связь?

Опубликовано  14.08.2023

В недавнем масштабном исследовании было показано, что у лиц с низким уровнем витамина К в плазме крови снижена функция внешнего дыхания (функция легких) и чаще отмечаются бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и одышка.

Витамин К содержится в листовых зеленых овощах, растительных маслах и злаках. Витамин К принимает участие в процессах свертывания крови.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить потенциальную пользу для здоровья дыхательной системы употребления диетических добавок, содержащих витамин К, а также потенциал применения витамина К у пациентов с респираторной патологией.

Исследование проведено группой ученых из Копенгагенской университетской больницы (Copenhagen University Hospital) и Копенгагенского университета (University of Copenhagen).

В исследовании принимали участие 4092 человека в возрасте 24–77 лет, проживающих в Копенгагене.

Всем участникам проведены оценка функции внешнего дыхания (спирометрия), лабораторное исследование крови. Также участники заполняли анкеты о состоянии здоровья и образе жизни.

Лабораторные исследования крови включали определение уровня маркера низкого уровня витамина К в организме под названием dp-ucMGP.

При проведении спирометрии определяли количество воздуха, которое человек может выдохнуть за одну секунду (объем форсированного выдоха — ОФВ1), и общий объем воздуха, который он может вдохнуть за один форсированный вдох (форсированная жизненная емкость легких — ФЖЕЛ).

Исследователи установили, что у участников, у которых выявлен маркер низкого уровня витамина К, в среднем были более низкие показатели ОФВ1 и ФЖЕЛ. Также у участников с низким уровнем витамина К чаще выявляли ХОБЛ и бронхиальную астму.

Исследователь доктор Торкил Йесперсен (Torkil Jespersen) отметил, что витамин К играет важную роль в функционировании системы гемостаза, также в исследовании показана роль витамина К в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и костей. В этом исследовании впервые показана роль витамина К в поддержании функции легких у большой популяции пациентов.

На сегодня начато масштабное клиническое плацебо-контролируемое исследование оценки влияния употребления диетических добавок витамина К на здоровье сердечно-сосудистой системы и костей у населения в целом (исследование InterVitaminK). Также в исследование будет включен анализ функции легких.

Доктор Апостолос Боссиос (Apostolos Bossios) из Каролинского института (Karolinska Institutet) в Швеции является секретарем Ассамблеи Европейского респираторного общества по заболеваниям дыхательных путей, бронхиальной астме, ХОБЛ и хроническому кашлю (European Respiratory Society’s assembly on Airway diseases, asthma, COPD, and chronic cough) и не принимал участия в исследовании. Он подчеркнул, что дальнейшие исследования будут способствовать анализу связи между уровнем витамина К и снижением функции легких, а также позволят определить, способствует ли дополнительное введение витамина К улучшению функции легких.

Также А. Боссиос рекомендует придерживаться здоровой сбалансированной диеты, чтобы поддерживать общее состояние здоровья, а также отказаться от курения, заниматься физическими упражнениями для сохранения здоровья легких. Кроме того, доктор А. Боссиос подчеркнул важность борьбы с загрязнением воздуха.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  14.08.2023

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