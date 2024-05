Вирус папилломы человека: поговорим о вакцине Гардасил

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее распространенной в мире инфекцией, передающейся половым путем. Он вызывает множество доброкачественных и злокачественных состояний. По оценкам экспертов, ВПЧ является причиной развития до 5% случаев рака всех локализаций в мире (Rosalik K. et al., 2021).

По оценкам экспертов, ВПЧ ежегодно является причиной 528 000 новых случаев рака и 266 000 летальных исходов в мире. При этом наибольшее количество случаев рака, связанного с ВПЧ, отмечается в странах с низким экономическим развитием (Shanthini M., Crusz S.M. et al., 2020).

В многочисленных исследованиях показано, что вакцинация является эффективной мерой профилактики развития как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний, вызванных ВПЧ (Rosalik K. et al., 2021).

ВПЧ: многоликий вирус

ВПЧ является кольцевым безоболочечным двухцепочечным ДНК-вирусом, относящимся к семейству Papillomaviridae, в котором идентифицировано более 200 подтипов. Этот вирус инфицирует эпителиальные клетки кожи и слизистых оболочек (Burd E.M., Dean C.L., 2016). ВПЧ является наиболее распространенной в мире инфекцией, передающейся половым путем. При этом разные подтипы вируса вызывают различные заболевания. По оценкам экспертов, наиболее распространены ВПЧ-16 и ВПЧ-18. Эти подтипы могут вызвать рак вульвы, шейки матки, влагалища, анального канала. Заражение подтипами 6 и 11 влечет за собой развитие генитальных бородавок. Вакцина Гардасил содержит рекомбинантные антигены ВПЧ-16, -18, -6 и -11.

В ряде случаев течение ВПЧ бессимптомное. У около 70% инфицированных в течение первого года наступает самоизлечение, у 91% — в течение 2 лет (так называемая абортивная инфекция). По оценкам экспертов, до 50% здоровых людей инфицированы генотипами низкого риска — подтипами 1, 2, 4, 6, 7, 11, 27, 40–44, 54, 57, 61, 65, 72, 81. Эти подтипы связаны с развитием кожных заболеваний: бородавок, папиллом, остроконечных кондилом. Чаще среди подтипов, вызывающих развитие папиллом на коже, выявляют ВПЧ 27-, 57-, 2- и 1-го подтипов (Bruggink S.C. et al., 2012).

Подтипы ВПЧ подразделяют на таковые высокого и низкого риска по выявлению их в доброкачественных или злокачественных новообразованиях соответственно. В исследованиях показано, что инфицирование подтипами ВПЧ-16 и -18 связано с высоким риском развития предраковых и инвазивных поражений аногенитального участка. ВПЧ 6- и 11-го подтипов чаще всего выявляют при доброкачественных поражениях; до 90% генитальных и аноректальных остроконечных кондилом связано с этими подтипами. Аноректальные бородавки, кондиломы не обладают метастатическим потенциалом. В то же время они характеризуются рецидивирующим течением, значительно снижают качество жизни больных. У пациентов с иммунодефицитом наиболее часто развиваются распространенные поражения аногенитальной области (Ntanasis-Stathopoulos I. et al., 2020). Так, Гардасил включает два наиболее часто выявляемых подтипа ВПЧ высокого риска (16- и 18-й) и два наиболее распространенных подтипа низкого риска (11- и 6-й) и являются эффективным средством профилактики как рака шейки матки, влагалища, анальной области, так и аноректальных бородавок.

ВПЧ: пути передачи

Общеизвестно, что ВПЧ передается половым путем. Действительно, ВПЧ передается преимущественно половым путем как при гетеросексуальных, так и при гомосексуальных половых контактах. Повышен риск передачи ВПЧ у лиц, начавших половую жизнь в подростковом возрасте, и у людей, имеющих большое количество половых партнеров. ВПЧ — это инфекция, передающаяся половым путем и выявляющаяся чаще всего (Ntanasis-Stathopoulos I. et al., 2020). При этом подтипы ВПЧ, вызывающие развитие аноректальных бородавок, могут передаваться не только половым, но и контактным путем (Rosalik K. et al., 2021). Так, возможна передача, например, от инфицированной матери ребенку во время проведения повседневного ухода, даже через вещи. Микроповреждение кожи или слизистых оболочек вызывает инфицирование нормальных клеток базального эпителиального слоя (Ntanasis-Stathopoulos I. et al., 2020).

Кто наиболее склонен к заражению ВПЧ?

Лица с большим количеством половых партнеров и ранним началом половой жизни;

люди с наследственным иммунодефицитом;

лица с аутоиммунными заболеваниями;

пациенты, перенесшие трансплантацию органов или костного мозга;

пациенты с ВИЧ/СПИДом (связано с передачей обоих вирусов половым путем);

больные, получающие иммуносупрессивную терапию (Burd E.M., Dean C.L., 2016).

В то же время важно помнить, что даже первый и единственный партнер может оказаться носителем ВПЧ, и даже одного полового акта достаточно для заражения. Большое количество половых партнеров повышает риск, но заразиться может каждый.

Какие заболевания вызывает ВПЧ?

Аногенитальные бородавки являются наиболее частым клиническим проявлением инфекции ВПЧ во всем мире. Эти поражения могут иметь разный внешний вид, быть плоскими, острыми (кондиломы) или похожими на цветную капусту, а также отличаться по цвету (Rosalik K. et al., 2021). В США ежегодно регистрируют 350 000 новых случаев развития аногенитальных бородавок/остроконечных кондилом, связанных с ВПЧ (Burd E.M., Dean C.L., 2016);

респираторный папилломатоз;

рак вульвы (составляет 3–5% гинекологического рака, а ВПЧ является причиной 25–43% случаев этого типа онкопатологии) (Halec G. et al., 2017);

рак влагалища и предраковые поражения;

папилломы на коже (папилломы на шее, конечностях, теле) — так называемая вирусная папиллома;

рак шейки матки;

анальный рак и предраковые поражения (анальная интраэпителиальная неоплазия).

Гардасил: предупредить заболевание легче, чем лечить

Гардасил — четырехвалентная вакцина, включающая наиболее часто отмечаемые антигены к 4 подтипам ВПЧ. Установлено, что поствакцинальные титры антител после вакцинации четырехвалентной вакциной, содержащей антигены ВПЧ 18-, 16-, 6- и 11-го подтипов в 2–3 раза превышают титры, индуцированные природной инфекцией. Метаанализ, завершенный в 2019 г., включал данные 18 исследований и показал, что женщины имеют более высокий уровень титра антител против ВПЧ после вакцинации, чем мужчины. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала две дозы четырехвалентной вакцины женщинам в возрасте 9–13 лет включительно (Rosalik K. et al., 2021). Согласно инструкции Министерства здравоохранения Украины вакцинация может быть рекомендована мальчикам и мужчинам в возрасте 9–26 лет, девочкам и женщинам в возрасте 9–45 лет. Вакцинация четырехвалентной вакциной Гардасил снижает риск заражения ВПЧ 18-, 16-, 6- и 11-го подтипов и риск развития рака шейки матки, наружных половых органов, анального канала и остроконечных генитальных кондилом. По оценкам экспертов, программы вакцинации показали высокую эффективность в профилактике инфекции ВПЧ и поражений, связанных с ней. Потенциально в будущем расширение программ вакцинации будет способствовать повышению эффективности профилактики инфицирования ВПЧ (Ntanasis-Stathopoulos I. et al., 2020).