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Новости медицины и фармацииВИЧ-ассоциированный криптококковый менингит: оценка эффективности однодозового режима

ВИЧ-ассоциированный криптококковый менингит: оценка эффективности однодозового режима

Опубликовано  29.07.2021

Сегодня стандартом лечения ВИЧ-ассоциированного криптококкового менингита является 7-дневная схема лечения. Однако в результате нового исследования установлено, что одна высокая доза противогрибкового препарата амфотерицина B (L-AmB; AmBisome, Gilead Sciences) в липосомальной форме на фоне приема флуцитозина и флуконазола не уступает по эффективности 7-дневной схеме лечения и значительно превосходит ее по показателю безопасности (снижение летальности).

В публикации рассматривается этот альтернативный вариант лечения, который вызывает много сомнений из-за стоимости и доступности препарата.

Ведущий автор исследования AMBITION, Дэвид С. Лоуренс, доктор медицины (David S. Lawrence) из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Великобритания, отмечает: результаты 3-й фазы исследования AMBITION показывают, что новая схема лечения так же эффективна, как и текущая рекомендованная ВОЗ схема лечения первой линии с точки зрения предотвращения летального исхода.

На ежегодном собрании Международного общества по СПИДу (International AIDS Society) отмечено, что исследование методов лечения ВИЧ-ассоциированного криптококкового менингита является крупнейшим, что обеспечивает высокий уровень уверенности в этих результатах.

По мнению авторов исследования, новая схема лечения должна стать рекомендованной ВОЗ схемой первой линии.

Комментируя исследование, Мэг Доэрти, доктор медицины (Meg Doherty, MD), директор глобальных программ ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и ИППП (global HIV, hepatitis, and STI programs at WHO), согласилась с тем, что более короткий режим может иметь жизненно важное значение, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Результаты исследования AMBITION важны для стран с низким и средним уровнем дохода, где стоимость и сложность внедрения текущего стандартного 7-дневного курса лечения криптококкового менингита могут сделать его недоступным для многих.

Упрощение, обеспечивающее высокое качество ухода, является важным компонентом подхода общественного здравоохранения к лечению ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных заболеваний.

Сегодня ВОЗ готовит обновленный обзор данных по лечению криптококковой болезни в качестве первого шага к обновлению руководства, однако подробности пока неизвестны.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  29.07.2021

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