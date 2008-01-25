Венозная тромбоэмболия: какие факторы влияют на риск ее развития?

В недавнем исследовании проанализированы гендерные отличия в риске развития венозных тромбоэмболических осложнений у больных с сахарным диабетом.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Diabetes Research and Clinical Practice».

Сахарный диабет II типа — хроническое заболевание, проявляющееся гипергликемией и характеризующееся развитием множественных микро- и макрососудистых осложнений. При сахарном диабете II типа повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, венозной тромбоэмболии (ВТЭ), включая тромбоз глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии. При этом в исследованиях показано, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете II типа выше у женщин. Эта патология диагностируется у более 8% населения во всём мире.

Факторы риска развития сахарного диабета и ВТЭ в значительной степени общие и включают:

ожирение;

пожилой возраст;

метаболический синдром;

сердечно-сосудистые заболевания;

тяжелые хронические заболевания, при которых необходимо стационарное лечение.

В исследованиях установлено, что при сахарном диабете развивается гиперкоагуляция. В них также продемонстрировано снижение уровня протеина С и антитромбина при гипергликемии и повышение уровня факторов II, VII, VIII, фибриногена и растворимого тканевого фактора в сочетании с укороченным активированным частичным тромбопластиновым временем (аЧТВ) и протромбиновым временем (ПВ), а также ингибирование эндогенного фибринолиза у больных сахарным диабетом.

Исследование, о котором идет речь, проведено группой ученых из научного центра Complexity Science Hub и Венского медицинского университета (MedUni Vienna). В него включили 180 034 пациента с сахарным диабетом. Установлено, что у женщин с сахарным диабетом риск развития ВТЭ выше, чем у мужчин. При этом риск развития ВТЭ у женщин с сахарным диабетом был наиболее высоким в период перименопаузы. Вероятно, это связано со снижением уровня эстрогенов у женщин в этот период.

При анализе данных выявлено, что риск развития ВТЭ у участниц исследования с сахарным диабетом выше, чем у участниц контрольной группы без сахарного диабета в 1,52 раза. При этом у участников с сахарным диабетом риск развития ВТЭ выше, чем у мужчин, входивших в контрольную группу без сахарного диабета, в 1,3 раза. Важно, что у женщин с сахарным диабетом в возрасте 50–59 лет риск развития ВТЭ был пиковым и превышал соответствующий риск у женщин без сахарного диабета в 1,65 раза. Исследователи подчеркнули, что этот факт важно учитывать при подборе терапии.

Карола Дайшингер (Carola Deischinger) из Венского медицинского университета объяснила, что в целом риск развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии возрастает в возрасте старше 40 лет. Также риск развития ВТЭ выше у пациентов с диагностированным сахарным диабетом.

Авторы исследования подчеркнули, что выявленные в исследовании гендерные отличия в величине риска тромбоэмболических осложнений потенциально будут способствовать своевременной коррекции терапии больных с сахарным диабетом. Так, соавтор исследования Александра Каутцки-Виллер (Alexandra Kautzky-Willer) из MedUni Vienna подчеркнула необходимость регулярного контроля параметров свёртывающей системы крови у больных сахарным диабетом, особенно у женщин в период перименопаузы.

Авторы исследования отметили необходимость дальнейших исследований в этой области.

По материалам www.diabetesresearchclinicalpractice.com, www.medicalxpress.com