Люди, испытывающие долгосрочные последствия COVID-19, могут получить пользу от исследовательских проектов, которые помогут лучше понять причины, симптомы и лечение. В Великобритании 18,5 млн фунтов стерлингов выделены на 4 таких проекта, утвержденные в партнерстве с Национальным институтом исследований в области здравоохранения (National Institute for Health Research — NIHR) и фондом по исследованиям и инновациям (UK Research and Innovation).

Примерно у 1 из 10 человек с COVID-19 симптомы продолжают проявляться после 12 нед (длительный, или лонг-COVID-19). При этом данные Управления национальной статистики (Office for National Statistics) свидетельствуют, что 29% пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, повторно попадают в больницы в течение 6 мес, и более 12% умирают в течение того же периода. Длительный COVID-19 может проявляться группами симптомов, которые часто накладываются и/или сменяют друг друга. Систематический обзор выявил 55 различных отсроченных симптомов, включая такие основные как одышка, головная боль, кашель, усталость, когнитивные нарушения или «мозговой туман». Также появляются свидетельства того, что у некоторых людей происходит повреждение органов.

Независимая группа экспертов-исследователей и пациентов рекомендовала к финансированию следующие 4 исследования:

— REACT long COVID (REACT-LC) под руководством профессора Пола Эллиота (Paul Elliott), Имперский колледж Лондона (Imperial College London), — 5,4 млн фунтов стерлингов за 3 года. К исследованию привлекут участников исследования REACT с целью выявить причины, предрасполагающие к длительному COVID-19;

— Терапия длительного COVID у негоспитализированных лиц: от симптомов до таргетной терапии (исследование TLC) под руководством доктора Шамиля Харуна (Shamil Haroon) и профессора Мелани Калверт (Melanie Calvert) из Бирмингемского университета (University of Birmingham) — 2,3 млн фунтов стерлингов за 2 года. В ходе исследования будет определено, какие виды лечения с наибольшей вероятностью принесут пользу людям с определенными симптомами длительного COVID, и протестированы поддерживающие методы лечения для улучшения качества их жизни;

— Характеристика, детерминанты, механизмы и последствия долгосрочных эффектов COVID-19: обеспечение доказательной базы для медицинских услуг под руководством профессора Ниши Чатурведи (Nishi Chaturvedi), Университетский колледж Лондона (University College London), — 9,6 млн фунтов стерлингов за 3 года. В исследовании будут использоваться данные более 60 000 человек с целью улучшения диагностических подходов и выявления факторов, влияющих на выздоровление;

— Негоспитализированные дети и молодые люди с длительным COVID (исследование CLoCk), профессор сэр Теренс Стивенсон (Terence Stephenson), Институт здоровья детей UCL на Грейт-Ормонд-стрит (UCL Great Ormond Street Institute of Child Health), — 1,4 млн фунтов стерлингов за 3 года. Исследование соберет данные о длительном COVID-19 среди детей, о том, как его диагностировать и лечить.

В рамках Национальной службы здравоохранения (National Health Service — NHS) Англии открыты 69 специализированных клиник по борьбе с COVID по всей стране, профинансированные на сумму 10 млн фунтов стерлингов, и в ближайшее время должны открыться другие. Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE) выпустил официальное руководство по передовой практике распознавания, исследования и реабилитации пациентов с длительным COVID-19.

По материалам gov.uk; cam.ac.uk; nationalhealthexecutive.com; birmingham.ac.uk