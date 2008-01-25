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Новости медицины и фармацииВакцины обеспечивают высокий уровень защиты от индийского варианта в Англии

Вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от индийского варианта в Англии

Опубликовано  27.05.2021

Согласно результатам нового исследования, проведенного по заказу Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England — PHE), 2 дозы вакцины против COVID-19 высокоэффективны против варианта B.1.617.2, впервые выявленного в Индии.

Эффективность 2-дозовой вакцинации в отношении симптоматического заболевания, вызванного вариантом B.1.617.2, аналогична таковому в случае B.1.1.7, доминирующего в Великобритании. При этом авторы исследования, результаты которого опубликованного в виде препринта, ожидают еще большей эффективности в отношении госпитализации и смерти.

Исследование показало, что за период с 5 апреля по 16 мая:

  • вакцина от «Pfizer»/«BioNTech» была эффективна на 88% против симптоматического заболевания, вызванного вариантом B.1.617.2, спустя 2 нед после введения второй дозы, по сравнению с 93% эффективностью против варианта B.1.1.7;
  • две дозы вакцины «AstraZeneca» были эффективны на 60% против симптоматического заболевания, вызванного вариантом B.1.617.2, по сравнению с эффективностью 66% против варианта B.1.1.7;
  • обе вакцины были эффективны на 33% против симптоматического заболевания, вызванного B.1.617.2, через 3 нед после введения первой дозы по сравнению с эффективностью около 50% в отношении варианта B.1.1.7.

В анализ были включены данные для всех возрастных групп. В него вошли 1054 человека, у которых был подтвержден вариант B.1.617.2 посредством секвенирования генома и 12 675 людей с вариантом B.1.1.7.

По данным суммарного анализа эффективности обеих вакцин, она была заметно ниже после 1-й дозы в отношении B.1.617.2 — 33,5% (95% доверительный интервал (ДИ) 20,6–44,3) по сравнению с B.1.1.7 — 51,1% (95% ДИ 47,3–54,7). Данные по обеим вакцинам были аналогичными. После 2-й дозы снижение эффективности было намного меньшим и незначительным: 86,8% (95% ДИ 83,1–89,6) против B.1.1.7 и 80,9% (70,7–87,6) — для B.1.617.2.

Число вакцинированных двумя дозами ChAdOx1 было меньше, а общая эффективность двух доз вакцины была ниже, чем с BNT162b2, однако разница в эффективности вакцины по отношению к B.1.1.7 и B.1.617.2 была небольшой и несущественной: 66,1% (95% ДИ 54,0–75,0) и 59,8% (95% ДИ 28,9–77,3) соответственно.

Данное исследование подтверждает, что две дозы любой вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от симптоматического заболевания вариантом B.1.617.2, заключила РНЕ. Ее отдельный анализ показывает, что программа вакцинации против COVID-19 до 9 мая предотвратила 13 000 смертей и около 39 100 госпитализаций среди лиц пожилого возраста в Англии.

По материалам www.gov.uk

Опубликовано  27.05.2021

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