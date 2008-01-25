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Новости медицины и фармацииВакцинація в Україні, початок червня: молодь розпочинає та виграє

Вакцинація в Україні, початок червня: молодь розпочинає та виграє

Опубликовано  08.06.2021
За тиждень, що минув з моменту збору інформації для нашого останнього повідомлення про вакцини від COVID-19 в Україні, їх кількість збільшилася на третину, досягши 3 610 966 доз — обсягу, достатнього для однократної вакцинації 8,7% населення країни.

1,3 млн доз — таку кількість вакцин країна отримала з 27 травня (табл. 1).

Таблиця 1 Хронологія поставок вакцин проти COVID-19 в Україну з урахуванням виробника та кількості доз (vaccination.covid19.gov.ua, станом на 7 червня)
Дата поставки, 2021 р. Виробник Кількість доз
23 лютого «AstraZeneca»/SII 500 000
10 квітня «Sinovac Biotech» 200 000
16 квітня «Pfizer»/«BioNTech» 117 000
23 квітня «AstraZeneca»/«SK bioscience» 367 200
18 травня «Sinovac Biotech» 500 000
18 травня «Pfizer»/«BioNTech» 117 000
19 травня «Pfizer»/«BioNTech» 117 000
20 травня «Pfizer»/«BioNTech» 117 000
21 травня «Pfizer»/«BioNTech» 122 850
26 травня «Pfizer»/«BioNTech» 117 000
27 травня «Sinovac Biotech» 513 316
27 травня «Pfizer»/«BioNTech» 50 310
2 червня «Pfizer»/«BioNTech» 66 690
3 червня «AstraZeneca» 705 600
Усього 3 610 966

Зокрема, в рамках COVAX 3 червня доставлено 705 600 доз вакцини «AstraZeneca», тобто загалом країна отримала майже 59% доз від запланованих (табл. 2).

Таблиця 2 Заплановані та здійснені (станом на 7 червня) поставки вакцин в Україну через COVAX (www.gavi.org; vaccination.covid19.gov.ua)
Виробник Поставлено Виділено
«Pfizer»/«BioNTech» 590 850 1 064 700
«AstraZeneca»/«SK bioscience» 1 072 800 1 776 000
Усього 1 663 650 2 840 700

Усі джерела постачання забезпечили певні кількості вакцин у період, що розглядається (табл. 3).

Таблиця 3 Розподіл поставлених в Україну доз протиковідних вакцин за джерелом фінансування (vaccination.covid19.gov.ua, станом на 7 червня)
Джерело Кількість доз
COVAX (країни-донори) «Pfizer»/«BioNTech», «AstraZeneca»/«SK bioscience» 958 050 + 705 600 = 1 663 650
ДП «Медичні закупівлі України» (Держбюджет) — «Sinovac Biotech» 700 000 + 513 316 = 1 213 316
Crown Agents (Держбюджет) «AstraZeneca»/SII + «Pfizer»/«BioNTech» 617 000 + 117 000 = 734 000
Усього 2 275 050 + 1 335 916 = 3 610 966

За кількістю введених доз останній тиждень був дуже продуктивним, майже рекордним, лише трохи поступився передсвятковому (26.04–2.05) (рис. 1). Якщо і в подальшому в країні будуть щеплювати у такому темпі, 2,25 млн доз, що ще залишилися невикористаними, буде застосовано протягом 11 тиж — майже 3 міс. Такий темп не можна вважати достатнім, та маємо надію на його пришвидшення.

Рис. 1
Кількість доз, що вводили протягом тижня в період з 22 лютого до 6 червня 2021 р. в Україні (vaccination.covid19.gov.ua)

Не менше вищезазначеного насторожує вікова структура вакцинованих. За кількістю введених за весь час доз на першому місці — люди віком 20–39 років, на них припадає 24% вакцин. Проте, і група ця є багаточисельною, тобто дози між групами розподіляються приблизно рівномірно, та серед 70–79-річних щеплено 4,8%, а старших за 80 років — 3,5%, тоді як серед усіх дорослих, старших 19 років, щеплено 4,1% осіб. Червень у цьому сенсі не радує, бо вікові групи за частками вакцин, що на них припадають, вишикувалися від 20–39-річних до понад 80-річних, без винятків (якщо не брати до уваги 18–20-річних, рис. 2)!

Рис. 2
Віковий розподіл вакцинованих осіб по місяцях (vaccination.covid19.gov.ua, станом на 7 червня) (vaccination.covid19.gov.ua)
Віковий розподіл вакцинованих осіб по місяцях (vaccination.covid19.gov.ua, станом на 7 червня) (vaccination.covid19.gov.ua)

Профілактика ризику захворювання, пов’язаного з професійною діяльністю, — справа потрібна, проте, яким буде популяційний ефект від щеплення людей молодого віку? Голов­не, на що можна сподіватися (оскільки ризик тяжкого перебігу хвороби в молодому віці невисокий) — зменшення здатності розповсюджувати хворобу. Проте, з досвіду, приміром, кампанії вакцинації у Великій Британії відомо, що зниження цього ризику після введення перших доз становить 35–50% залежно від вакцини. Тобто випадків вторинного інфікування від щеплених буде у кращому разі вполовину менше. А якщо в інфекційному процесі зросте роль дельта-варіанту, який і передається краще, і від імунітету вислизає, то кількість таких вторинних випадків може зменшуватися тільки, скажімо, на чверть — не дуже велику частку, особливо якщо взяти до уваги загальну можливість забезпечення вакцинами.

Які вікові групи потрібно щеплювати у першу чергу? Правильно, людей літнього віку. Зменшення кількості госпіталізацій та летальних випадків на 75–85% після перших доз — це дуже значущий популяційний ефект, до якого потрібно прагнути в першу чергу. Цілком зрозуміло, що напередодні літніх відпусток та за можливості пожвавлення ділової активності особи молодого віку позитивно налаштовані до щеплення, тоді як серед літніх людей більш поширена нерішучість. У цій ситуації необхідною є роз’яснювальна та заохочувальна робота серед людей старших вікових груп.

За матеріалами vaccination.covid19.gov.ua; moz.gov.ua; www.gavi.org; www.who.int
Опубликовано  08.06.2021

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