Вакцинація в Україні, початок червня: молодь розпочинає та виграє
1,3 млн доз — таку кількість вакцин країна отримала з 27 травня (табл. 1).
|Таблиця 1
|Хронологія поставок вакцин проти COVID-19 в Україну з урахуванням виробника та кількості доз (vaccination.covid19.gov.ua, станом на 7 червня)
|Дата поставки, 2021 р.
|Виробник
|Кількість доз
|23 лютого
|«AstraZeneca»/SII
|500 000
|10 квітня
|«Sinovac Biotech»
|200 000
|16 квітня
|«Pfizer»/«BioNTech»
|117 000
|23 квітня
|«AstraZeneca»/«SK bioscience»
|367 200
|18 травня
|«Sinovac Biotech»
|500 000
|18 травня
|«Pfizer»/«BioNTech»
|117 000
|19 травня
|«Pfizer»/«BioNTech»
|117 000
|20 травня
|«Pfizer»/«BioNTech»
|117 000
|21 травня
|«Pfizer»/«BioNTech»
|122 850
|26 травня
|«Pfizer»/«BioNTech»
|117 000
|27 травня
|«Sinovac Biotech»
|513 316
|27 травня
|«Pfizer»/«BioNTech»
|50 310
|2 червня
|«Pfizer»/«BioNTech»
|66 690
|3 червня
|«AstraZeneca»
|705 600
|Усього
|3 610 966
Зокрема, в рамках COVAX 3 червня доставлено 705 600 доз вакцини «AstraZeneca», тобто загалом країна отримала майже 59% доз від запланованих (табл. 2).
|Таблиця 2
|Заплановані та здійснені (станом на 7 червня) поставки вакцин в Україну через COVAX (www.gavi.org; vaccination.covid19.gov.ua)
|Виробник
|Поставлено
|Виділено
|«Pfizer»/«BioNTech»
|590 850
|1 064 700
|«AstraZeneca»/«SK bioscience»
|1 072 800
|1 776 000
|Усього
|1 663 650
|2 840 700
Усі джерела постачання забезпечили певні кількості вакцин у період, що розглядається (табл. 3).
|Таблиця 3
|Розподіл поставлених в Україну доз протиковідних вакцин за джерелом фінансування (vaccination.covid19.gov.ua, станом на 7 червня)
|Джерело
|Кількість доз
|COVAX (країни-донори) «Pfizer»/«BioNTech», «AstraZeneca»/«SK bioscience»
|958 050 + 705 600 = 1 663 650
|ДП «Медичні закупівлі України» (Держбюджет) — «Sinovac Biotech»
|700 000 + 513 316 = 1 213 316
|Crown Agents (Держбюджет) «AstraZeneca»/SII + «Pfizer»/«BioNTech»
|617 000 + 117 000 = 734 000
|Усього
|2 275 050 + 1 335 916 = 3 610 966
За кількістю введених доз останній тиждень був дуже продуктивним, майже рекордним, лише трохи поступився передсвятковому (26.04–2.05) (рис. 1). Якщо і в подальшому в країні будуть щеплювати у такому темпі, 2,25 млн доз, що ще залишилися невикористаними, буде застосовано протягом 11 тиж — майже 3 міс. Такий темп не можна вважати достатнім, та маємо надію на його пришвидшення.
Не менше вищезазначеного насторожує вікова структура вакцинованих. За кількістю введених за весь час доз на першому місці — люди віком 20–39 років, на них припадає 24% вакцин. Проте, і група ця є багаточисельною, тобто дози між групами розподіляються приблизно рівномірно, та серед 70–79-річних щеплено 4,8%, а старших за 80 років — 3,5%, тоді як серед усіх дорослих, старших 19 років, щеплено 4,1% осіб. Червень у цьому сенсі не радує, бо вікові групи за частками вакцин, що на них припадають, вишикувалися від 20–39-річних до понад 80-річних, без винятків (якщо не брати до уваги 18–20-річних, рис. 2)!
Профілактика ризику захворювання, пов’язаного з професійною діяльністю, — справа потрібна, проте, яким буде популяційний ефект від щеплення людей молодого віку? Головне, на що можна сподіватися (оскільки ризик тяжкого перебігу хвороби в молодому віці невисокий) — зменшення здатності розповсюджувати хворобу. Проте, з досвіду, приміром, кампанії вакцинації у Великій Британії відомо, що зниження цього ризику після введення перших доз становить 35–50% залежно від вакцини. Тобто випадків вторинного інфікування від щеплених буде у кращому разі вполовину менше. А якщо в інфекційному процесі зросте роль дельта-варіанту, який і передається краще, і від імунітету вислизає, то кількість таких вторинних випадків може зменшуватися тільки, скажімо, на чверть — не дуже велику частку, особливо якщо взяти до уваги загальну можливість забезпечення вакцинами.
Які вікові групи потрібно щеплювати у першу чергу? Правильно, людей літнього віку. Зменшення кількості госпіталізацій та летальних випадків на 75–85% після перших доз — це дуже значущий популяційний ефект, до якого потрібно прагнути в першу чергу. Цілком зрозуміло, що напередодні літніх відпусток та за можливості пожвавлення ділової активності особи молодого віку позитивно налаштовані до щеплення, тоді як серед літніх людей більш поширена нерішучість. У цій ситуації необхідною є роз’яснювальна та заохочувальна робота серед людей старших вікових груп.
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