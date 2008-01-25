Медицинский журнал «The Lancet» 4 сентября 2020 г. опубликовал отчет о результатах двух открытых нерандомизированных исследований фазы 1/2 вакцины для профилактики инфекции SARS-CoV-2, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи). В ходе исследований оценены безопасность и иммуногенность двух форм выпуска вакцины (раствора и лиофилизата) с учетом показателей как гуморального, так и клеточного иммунитета.

Спутник V состоит из рекомбинантных аденовирусов 26-го (rAd26) и 5-го (rAd5) типов, модифицированных с целью ослабления и экспрессии белка S коронавируса SARS-CoV-2. Используя два разных типа аденовирусных векторов в первой и второй дозах, стремятся предотвратить реакцию иммунной системы на первый вектор. Вот как объясняет это ведущий исследователь Денис Логунов из НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве: «Когда аденовирусные вакцины попадают в клетки человека, они доставляют генетический код белкового «шипа» SARS-CoV-2, который заставляет клетки вырабатывать антитела, приучая иммунную систему распознавать вирус SARS-CoV-2 и атаковать его… Для нашей вакцины мы используем два разных аденовирусных вектора в попытке предотвратить приобретение иммунной системой иммунитета к первому из них».

Согласно опубликованным исследованиям вакцина была протестирована на 76 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет в период с 18 июня по 3 августа 2020 г. в двух больницах. Исследования были открытыми и нерандомизированными, то есть участники знали, что получают вакцину, и не были случайным образом распределены в разные группы. В каждом исследовании 9 добровольцев получали rAd26-S в фазе 1,9 — rAd5-S в фазе 1 и 20 — rAd26-S и rAd5-S в фазе 2. Оба подвида вакцины были безопасными и хорошо переносились. Наиболее частыми побочными эффектами были боль в месте инъекции (44 [58%]), гипертермия (38 [50%]), головная боль (32 [42%]), астения (21 [28%]), а также боль в мышцах и суставах (18 [24%]). Большинство нежелательных явлений были умеренными, серьезных нежелательных явлений не выявлено. Все участники вырабатывали антитела к гликопротеину SARS-CoV-2. На 42-й день титры IgG, специфичные к рецепторсвязывающему домену, составляли 14 703 для раствора и 11 143 — для лиофилизата, а уровень нейтрализующих антител составлял 45,95 и 49,25 соответственно при уровне сероконверсии 100%. Клеточно-опосредованные ответы определены у всех участников на 28-й день с медианой клеточной пролиферации 2,5% CD4+ и 1,3% CD8+ для раствора и 1,3% CD4+ и 1,1% CD8+ для лиофилизата.

Исследование фазы 3 было одобрено 26 августа и, как ожидается, будет включать 40 тыс. добровольцев разного возраста и групп риска. В комментарии независимых ученых, сопровождающих статью в «The Lancet», Наор Бар-Зеев (Naor Bar-Zeev) из Блумберговской школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, США) пишет, что, как и опубликованные ранее результаты применения других вакцин, исследования Д. Логунова и его коллег обнадеживают, хотя и имеют небольшой масштаб. Среди ограничений данной работы российских авторов названы в основном демографический (половой и расовый (среди участников — только двое лиц монголоидной расы) дисбаланс, отсутствие участников пожилого возраста и контрольной группы. Указанные недостатки, как ожидается, будут устранены в исследовании фазы 3 с участием 40 тыс. испытуемых.

Сильных сторон данного исследования названо гораздо больше. Итак:

хотя аденовирусы распространены повсеместно и предшествующие инфекции могли бы повлиять на выработку иммунитета к COVID-19, кросс-векторный гетерологичный и ранее приобретенный иммунитет к аденовирусам не повлияли на иммуногенность вакцины;

планка нейтрализующей активности (способность плазмы недавно вакцинированного человека предотвратить повреждение клеток при воздействии SARS-CoV-2 на клетки in vitro) преодолена, будучи установлена на очень высокую отметку — 100%; еще неизвестно, установят ли другие производители такие же высокие стандарты, так что инокуляционная доза могла бы быть и ниже;

подобно прочим аденовирусным векторным и мРНК вакцинам против COVID-19, Спутник V вызывает комплексный иммунный ответ, включающий опосредованный Т-хелперами-1, что может благоприятно отразиться на безопасности вакцины за счет потенциального снижения риска антителообусловленных реакций;

наконец, наличие лиофилизированной формы, чего другим производителям еще только предстоит добиться, позволит максимально увеличить возможность поставок в отдаленные местности, что необходимо для достижения универсального и равноправного покрытия.

Вакцин на основе аденовирусного вектора на рынке еще нет

Вакцин для профилактики COVID-19 на основе аденовирусных векторов разрабатывают сразу несколько, отмечает Карлос Мартин (Carlos Martín), профессор микробиологии Университета Сарагосы (Universidad de Zaragoza). Это и AZD1222, лицензированная «AstraZeneca» у Оксфордского университета (Oxford University), и другие вакцины против COVID, такие как разработанная китайской биотехнологической компанией CanSino, и вакцина от «Johnson & Johnson».

«Это вакцины, которые были хорошо изучены в контексте клинических исследований, но давайте помнить, что нет вакцины на основе рекомбинантного аденовирусного вектора, которая выведена на рынок, — напоминает К. Мартин. — Поэтому если какой-либо из этих продуктов будет одобрен, это станет важной вехой, но использование должно сопровождаться исчерпывающей работой по фармаконадзору».

По материалам www.thelancet.com; www.elmundo.es