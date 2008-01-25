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Новости медицины и фармацииВ Великобритании проведут исследование с добровольным заражением COVID-19

В Великобритании проведут исследование с добровольным заражением COVID-19

Опубликовано  21.10.2020

Исследователи из Англии намерены привлечь здоровых добровольцев для изучения сравнительной эффективности вакцин против COVID-19, первый подобный эксперимент в мире — «Human Challenge Programme». О намерении провести такое исследование Лондонский имперский колледж (Imperial College London — ICL) сообщил 20 октября. В качестве партнеров названы «hVIVO» — контрактная исследовательская организация с опытом изучения моделей заражения человека и базовым фондом (Foundation Trust) «Royal Free London» Национальной службы здравоохранения (National Health Service — NHS) Англии. В исследовании будут участвовать добровольцы в возрасте 18–30 лет без болезни или симптомов COVID-19 в анамнезе, без сопутствующих заболеваний и известных неблагоприятных факторов риска развития COVID-19.

На начальном этапе цель будет заключаться в выявлении наименьшего количества вируса, необходимого для развития COVID-19 у человека, — так называемое исследование характеристик вирусов. Поскольку более высокие дозы вируса могут быть связаны с более тяжелыми исходами, исследователи стремятся заразить добровольцев минимальной возможной дозой, чтобы вызвать репликацию вируса, но минимизировать симптомы. После завершения этого первого этапа исследователи намерены использовать полученную модель для определения наиболее эффективных вакцин, поиска возможных методов лечения и изучения деталей иммунного ответа.

Крис Чиу (Chris Chiu) из Департамента инфекционных заболеваний ICL, ведущий исследователь, отметил по этому поводу: «Исследования заражения человека могут уникальным образом улучшить наше понимание COVID-19 и ускорить развитие многих потенциальных новых препаратов и вакцин против COVID- 19. Наш приоритет номер один — безопасность волонтеров, — продолжил он. — Моя команда более 10 лет безопасно проводит клинические исследования с другими респираторными вирусами. Ни одно исследование не является полностью свободным от риска, но партнеры «Human Challenge Programme» приложат все усилия, чтобы снизить риски, насколько это возможно».

Профессор Питер Опеншоу, соисследователь и директор консорциума Human Challenge Consortium (HIC-Vac) ICL, финансируемого Медицинским исследовательским советом (Medical Research Council — MRC), пояснил: «Намеренное заражение добровольцев известным патогеном человека никогда не бывает легким делом. Однако такие исследования чрезвычайно информативны в отношении заболеваний, даже таких хорошо изученных, как COVID-19».

«Эти новаторские, но тщательно контролируемые исследования знаменуют собой важный следующий шаг в развитии нашего понимания вируса и … в конечном итоге помогут нам вернуться к нормальной жизни», — заявил Алок Шарма (Alok Sharma), государственный секретарь по вопросам бизнеса, энергетических и промышленных стратегий.

Ожидается, что исследование начнется в начале следующего года, а в ближайшие месяцы будут опубликованы более подробные сведения о привлечении добровольцев и план исследования, о чем можно будет узнать, посетив сайт www.UKCovidChallenge.com.

Ранее более 100 ведущих ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов, написали открытое письмо, призывающее уполномоченные органы обеспечить проведение исследований с добровольным заражением COVID- 19. Исследования с контролируемым инфицированием (human challenge studies) могут предоставить информацию намного быстрее, чем обычные, для проведения которых требуются долгие месяцы, — отметили они. Данное письмо было написано после того, как 6 мая ВОЗ опубликовала руководство, поддерживающее исследования в этой форме (Key criteria for the ethical acceptability of COVID-19 human challenge studies), а 15 июня опубликовала для публичного обсуждения проект (Feasibility, potential value and limitations of establishing a closely monitored challenge model of experimental COVID-19 infection and illness in healthy young adult volunteers), в котором изложена практическая дорожная карта для их осуществления. По состоянию на 21 сентября данное руководство еще не утверждено.

В Великобритании продолжается и общественная кампания в поддержку такого рода исследований, продвигаемая в том числе с помощью сайта 1daysooner.org. Поддержку проекту выразили почти 39 тыс. потенциальных волонтеров из 166 стран. В разделе «Вопросы и ответы» относительно платности услуг добровольцев отмечено: «Решения, касающиеся финансовой компенсации участникам, будут принимать спонсоры совместно с независимыми этическими комитетами, рассматривающими заявки на проведение клинических исследований. Некоторые специалисты по этике оспаривают данную возможность, так что вопрос остается открытым».

По материалам imperial.ac.uk; who.int; 1daysooner.org

Опубликовано  21.10.2020

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