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Новости медицины и фармацииВ США оценивают эффективность тилорона и других препаратов против COVID-19

В США оценивают эффективность тилорона и других препаратов против COVID-19

Опубликовано  30.03.2021

В журнале Американского химического общества (American Chemical Society — ACS) 10 марта опубликованы промежуточные результаты крупного исследовательского проекта ученых из США, разрабатывающих методологические основания перепрофилирования лекарств с целью использовать их для борьбы против COVID-19. Некоторые препараты, проявившие активность против вирусов Эбола in vitro, оказались активны в отношении SARS-CoV-2 in vivo. В частности, ремдесивир, нацеленный на РНК-полимеразу, продемонстрировал активность in vitro, in vivo, а также клиническую эффективность на ранней стадии заболевания. Тестирование других низкомолекулярных соединений, которые активны против вирусов Эбола, кажется разумной стратегией для оценки их потенциала в отношении SARS-CoV-2.

Тилорон, пиронаридин и хинакрин (применяющиеся для лечения вирусных заболеваний, малярии и прочих протозойных инфекций соответственно) оценены в качестве ингибиторов вирусов Эбола и Марбург in vitro в клетках HeLa и у адаптированных к вирусу Эбола мышей in vivo. Авторы протестировали эти три препарата на различных клеточных линиях (VeroE6, Vero76, Caco-2, Calu-3, A549-ACE2, HUH-7 и моноциты), инфицированных SARS-CoV-2 и другими вирусами. Обобщение полученных результатов показало значительную вариабельность противовирусной активности, наблюдаемой в разных клеточных линиях. Выявлено, что тилорон и пиронаридин подавляли репликацию вируса в клетках A549-ACE2 со значениями концентрации полумаксимального ингибирования (IC 50) 180 нМ и 198 нМ соответственно.

При микромасштабном термоферезе тилорон и пиронаридин продемонстрировали связывание с белком спайк-рецептора, имея сродство связывания (Kd) на уровне 339 и 647 нМ соответственно. Значение максимальной ингибирующей концентрации (Cmax) пиронаридина и хинакрина выше IC 50, наблюдаемой в клетках A549-ACE2. Авторы также предложили новое понимание механизма действия этих соединений, который, вероятно, является лизосомотропным.

По материалам pubs.acs.org

Опубликовано  30.03.2021

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