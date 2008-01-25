Агентство медицинских исследований (Agencja Badań Medycznych) Польши 11 сентября сообщило о выделении финансирования согласно приказу министра здравоохранения Адама Недзельского (Adama Niedzielskiego) на проведение исследования амантадина в лечении COVID-19. Данный непрямой антагонист дофаминового рецептора, который широко использовали для профилактики и лечения гриппа А в период с 1996 по 2009 г., в настоящее время применяют только в неврологии у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) или рассеянным склерозом (РС). Амантадин проникает через гематоэнцефалический барьер и действует как слабый, но уникальный антагонист рецептора глутамата/N-метил-D-аспартата, который одновременно активирует цистиновый/глутаматный антипортер и стимулирует синтез глутатиона. Одним из важных противопоказаний к приему препарата является пролонгированный интервал Q–T (Bazett Q–Tc >420 мс) и желудочковая аритмия, поэтому перед началом лечения обязательно выполняют электрокардиографию.

Исследование, проведенное весной 2020 г., показало, что ни у одного из инфицированных вирусом SARS-CoV-2 пациентов, принимающих амантадин по указанным выше показаниям, не развились серьезные симптомы заболевания (Rejdak K., Grieb P., 2020). Исследователи из США также сообщили, что амантадин может снизить вирусную нагрузку у пациентов с SARS-CoV-2, подавить репликацию и инфекционность вируса (Smieszek S.P. et al., 2020).

Польский проект

Как подчеркнул руководитель будущего исследования профессор Конрад Рейдак (Konrad Rejdak), заведующий отделением Первой неврологической клиники медицинского университета Люблина (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), амантадин может быть эффективным в предотвращении развития острой дыхательной недостаточности при COVID-19. Однако условием эффективности амантадина при COVID-19 является применение этого препарата на ранней стадии заболевания. Проект реализуют 7 общенациональных центров в Люблине, Варшаве, Жешуве и пр.

Борьба с «тихой гипоксемией»

Авторы свежей обзорной статьи указали на 2 возможных механизма, с помощью которых этот препарат может способствовать уменьшению проявлений COVID-19 у инфицированных пациентов, помимо упомянутого выше препятствования проникновению в клетки (Grieb P. et al., 2021). Первый связан с эффектом против утомления. Утомляемость, очень распространенный симптом при РС (>90% пациентов), представляет собой многогранное явление, частично связанное с центральными механизмами. Данные об эффективности амантадина для применения по данному показанию ограничены и противоречивы. Важно отметить, что у пациентов с РС и БП ответ на гиперкапнию и гипоксию ослаблен, и связь данного феномена с утомляемостью интуитивно представляется весьма вероятной, отметили авторы. Усталость — также один из наиболее распространенных симптомов COVID‐19 у взрослых.

Второй механизм, благодаря которому амантадин может принести пользу пациентам с COVID-19, связан с его эффектом усиления процессов возбуждения. Подавленная реакция на гиперкапнию и гипоксию может быть важным фактором в развитии тяжелых форм COVID-19, включая так называемую тихую, или «безмятежную» гипоксемию — феномен отсутствия одышки у пациентов с COVID-19. Исходя из данных предпосылок, авторы сделали вывод о необходимости контролируемого исследования данного препарата для постконтактной профилактики инфекции SARS-CoV-2.

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По материалам abm.gov.pl; accp1.onlinelibrary.wiley.com