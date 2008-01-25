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Новости медицины и фармацииВ Норвегии строят первое производство бактериофагов

В Норвегии строят первое производство бактериофагов

Опубликовано  30.03.2021

В 2022 г. «STIM» и дочерняя компания «ACD Pharma» смогут производить препараты бактериофагов для норвежского и международного рынков. Завод уже строится в Лекнесе на Лофотенских островах, отмечено в сообщении компании.

Завод в Лекнесе станет первым в мире специализированным заводом по производству бактериофагов, предназначенных для медицинского применения. «STIM» заявляет, что они будут в основном использовать ту же технологию, что и для производства вакцин. Это может помочь ответить на неудовлетворенные потребности Норвегии и мира в продуктах такого рода.

Пандемия показала, насколько страны уязвимы к нехватке лекарств и нуждаются во внутреннем производстве фармацевтической и иммунобиологической продукции. «Что нам сейчас нужно, так это политическая воля. Тогда мы сможем быстро развернуться, — отметил в пресс-релизе Джим-Роджер Нордли (Jim-Roger Nordly), генеральный директор компании «STIM». — Нам нужно, чтобы власти указали свои потребности в национальном чрезвычайном производстве, и у нас должна быть необходимая государственная поддержка, чтобы снизить риск для нас как частного игрока, как за счет инвестиций в производственные мощности, так и за счет создания схем готовности к чрезвычайным ситуациям, которые будут устойчивыми как для государства, так и для нас. В то же время в нормальных условиях наше решение будет основано на коммерческой эксплуатации. Мы считаем, что это абсолютно необходимо», — отметил Р. Нордли, подчеркнув, что в мире до пандемии было слишком мало возможностей для производства вакцин.

«Интересный факт, что вакцины, которые сейчас лидируют в борьбе с COVID-19, вообще не были разработаны крупными компаниями, давшими им названия. Вакцины разрабатываются в высококвалифицированной исследовательской среде за пределами крупных корпораций и часто финансируются за счет государственных средств», — сообщил директор «STIM». Он также подчеркнул, что отсутствие в распоряжении государства производственных мощностей для использования в чрезвычайной ситуации приводит к тому, что иммунобиологическую продукцию для нужд страны приходится приобретать так, как если бы она была разработана крупными фармацевтическими компаниями.

По материалам acdpharma.com; stim.uk; regjeringen.no; farmatid.no; фото: премьер-министр Эрна Сольберг (Erna Solberg) выступает на закладке фундамента нового головного офиса STIM и завода бактериофагов на Лофотенских островах 7 августа 2020 г.

Опубликовано  30.03.2021

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