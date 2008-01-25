При осмотре спящего пациента в Центре медицины сна (Center for Sleep Medicine) Эрик Сент-Луис (Erik St. Louis ) , доктор медицинских наук, обратил внимание на поведение пациентки во сне. Пациентка с обструктивным апноэ во сне, женщина в возрасте около 60 лет, начала «бегать» под простынями. Она совершала движения ногами, подобные бегу около 30 с и затем резко остановилась и открыла глаза. Позже пациентка объяснила доктору, что ей снился кошмар: во сне ее преследовали двое мужчин и она убегала от них. Также она отметила, что этот сон периодически повторяется.

Доктор Э. Сент-Луис, невролог, занимающийся нарушениями сна в клинике Мэйо (Mayo Clinic), сообщил, что он слышал от пациентов рассказы о подобных снах много раз. Воспроизведение сновидений во время сна является основным проявлением расстройства поведения во сне в фазе быстрого движения глаз или парасомнии.

Доктор Э. Сент-Луис и его коллеги отметили, что помимо возможности травмирования пациентов и их партнеров, парасомния может быть ранним признаком нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

По оценкам экспертов, расстройство поведения во сне отмечают у около 1% населения в целом. Э. Сент-Луис рассказал, что зачастую парасомния выявляется при обследовании пациента на предмет другого, более распространенного состояния сна.

В клинике Мэйо проводятся исследования расстройств поведения во сне. Доктор Э. Сент-Луис объяснил, что конечная цель исследований — провести изучение нейропротекторного лечения, которое может предотвратить развитие болезни Паркинсона или деменции в будущем.

При расстройстве поведения в фазе быстрого сна наш мозг циклически проходит через фазу быстрого сна много раз в течение ночи, каждый цикл становится все длиннее и длиннее, и к утру фаза быстрого сна может составлять до четверти всего ночного сна.

Во время быстрого сна наши глаза быстро двигаются под веками, сны становятся более яркими и интенсивными, но при этом скелетные мышцы в норме остаются расслабленными. У пациентов же с расстройством поведения во время быстрого сна не отмечено этого мышечного расслабления, в результате они могут провести ночь распевая, крича, двигая и размахивая руками, прыгая, пиная, раня себя и других, иногда серьезно.

Так, например, один пациент нырнул через комнату, чтобы поймать воображаемый футбольный мяч, и ударился головой о комод. Другой принял жену за медведицу и начал ее душить. Такие причудливые эпизоды разыгрывания сновидений не признавались медицинским расстройством до 1986 г.

В исследованиях, проведенных в клинике Мэйо, выявлено, что у 50–80% лиц с парасомнией в дальнейшем развивается нейродегенеративное заболевание. В частности, у лиц с парасомнией повышен риск развития заболеваний, при которых в головном мозге накапливаются аномальные отложения белка под названием альфа-синуклеин. Синуклеинопатии включают болезнь Паркинсона, деменцию с тельцами Леви и множественную системную атрофию. Токсичные скопления альфа-синуклеина, по-видимому, повреждают части ствола головного мозга, ответственные за обездвиживание наших мышц во время сна, раньше повреждения других областей, контролирующих более явную дневную деятельность.

Исследователи клиники Мэйо принимают участие в Консорциуме NAPS — Североамериканском консорциуме по продромальным синуклеинопатиям (North American Prodromal Synucleinopathy Consortium), исследовании, финансируемом Национальными институтами здравоохранения (National Institutes of Health), в котором анализируются потенциальные профилактические методы у пациентов с парасомнией.

В исследование включены пациенты с расстройством поведения во время фазы быстрого сна из США. Всем пациентам проводят визуализацию головного мозга, исследуют мышечную активность, проводят анализы крови, генетический скрининг, нейропсихологическую оценку и полисомнографию или исследования сна.

На сегодня исследователи также определяли уровень альфа-синуклеина в спинномозговой жидкости, полученной при спинномозговой пункции, а также в небольших нервных волокнах, полученных при биопсии кожи.

По оценкам исследователей, несмотря на то что на сегодня не разработаны методы профилактики нейродегенеративных расстройств, важно информировать пациентов об имеющихся у них рисках развития заболеваний этой группы. Так, в недавнем опросе, проведенном исследователями из клиники Мэйо, включавшем 113 пациентов с парасомнией, было показано, что более 90% пациентов хотели бы знать об индивидуальном риске развития нейродегенеративных заболеваний.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org