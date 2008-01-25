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Новости медицины и фармацииВ госпитале короля Эдуарда VII разработана новая тактика лечения рака молочной железы с меньшей тяжестью побочных эффектов

В госпитале короля Эдуарда VII разработана новая тактика лечения рака молочной железы с меньшей тяжестью побочных эффектов

Опубликовано  06.08.2021

В независимом благотворительном госпитале короля Эдуарда VII (Independent charitable hospital King Edward VII), расположенном в Медицинском районе Харли-Стрит (Harley Street Medical Area), Великобритания, внедряются 2 новых инновационных методики лечения рака молочной железы, при которых снижается тяжесть долгосрочных побочных эффектов после оперативного лечения.

Лимфатический микрохирургический метод лечения (LYMPHA) снижает риск вторичной лимфедемы, связанной с раком груди (breast cancer-related lymphedema — BCRL). Это хроническое, болезненное и часто прогрессирующее состояние, при котором избыток жидкости скапливается в тканях, вызывая отек. LYMPHA перенаправляет продукты жизнедеятельности из лимфатической системы в венозную, за счет чего улучшается отток жидкости и уменьшается выраженность лимфедемы. В нескольких исследованиях установлено, что этот метод значительно снижает риск развития BRCL.

При методике LYMPHA для идентификации мелких лимфатических сосудов (~1 мм) используется комбинация парамагнитного индикатора и флуоресцентной визуализации (Endomagnetics и Stryker). Консультант по заболеваниям молочной железы и реконструктивный хирург Пол Тиручелвам (Paul Thiruchelvam) возглавляет команду внедрения новой методики и очень тесно сотрудничает со своими коллегами Навидом Джаллали (Navid Jallali) и мисс Джудит Хантер (Judith Hunter), консультантами по пластическим и микрохирургическим методикам.

Этот метод был внедрен вместе с реконструкцией лоскутом глубокого перфорнта нижней эпигастральной артерии (DIEP), сложным типом микрохирургической реконструктивной хирургии груди. При реконструкции лоскутом DIEP подкожную жировую клетчатку, кожу и кровеносные сосуды мобилизуют из нижней части живота и перемещают вверх в область молочной железы для восстановления маммарного бугра после мастэктомии.

Новая инновационная технология количественной оценки перфузии с использованием системы инфракрасных камер Stryker предоставляет количественную информацию о перфузии кожного лоскута (после мастэктомии). Кроме того, это может помочь микрохирургу выбрать лоскут с наилучшим кровоснабжением и потенциально снизить частоту некроза жировой ткани — состояния, при котором ткань, используемая для восстановления груди, отмирает, что приводит к образованию комковатых тканей и неоднородной поверхности. Уплотнения, вызванные некрозом кожных лоскутов, не только влияют на качество жизни пациента, но и могут потребовать дальнейшей клинической оценки, а в будущем могут вызвать у пациента дискомфорт.

Обе процедуры объединяют опыт хирургов-маммологов и микрохирургов больницы короля Эдуарда VII в междисциплинарной тактике, подчеркивая совместный характер инноваций, столь характерных для исторической больницы.

П. Тиручелвам сообщает: «За свою карьеру я видел много пациентов, которых беспокоили изнурительные последствия лимфедемы. Для меня невероятно приятно иметь возможность работать в таком тесном сотрудничестве с моими выдающимися коллегами-микрохирургами для снижения риска развития этого долгосрочного осложнения мастэктомии. В госпитале короля Эдуарда VII мы можем использовать передовые технологии и находимся в авангарде инноваций для улучшения жизни наших пациентов».

Дж. Хантер, консультант по пластической и реконструктивной хирургии госпиталя короля Эдуарда VII, добавил, что лимфедема может быть очень тяжелым осложнением, которое плохо поддается лечению. В последнее время возобновился интерес к микрохирургическим методам лечения этого состояния. Однако как и при других состояниях, профилактика значительно превосходит традиционные методы лечения с точки зрения клинического эффекта. После обучения технике операции LYMPHA персонал уже имеет необходимые навыки и оборудование для немедленной реконструкции, если пациентке одновременно с мастэктомией проводят лимфодиссекцию.

По материалам www.news-medical.net/news

Опубликовано  06.08.2021

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