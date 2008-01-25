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Новости медицины и фармацииВ Европе только две страны с долей положительных тестов на COVID-19 более 10%

В Европе только две страны с долей положительных тестов на COVID-19 более 10%

Опубликовано  28.08.2020

Согласно официальной информации, собираемой в рамках проекта «Our world», в Европейском регионе только у двух стран доля положительных тестов за 7-дневный период среди всех проведенных тестов на COVID-19 превышает 10% (рисунок). Данный показатель повышен также в Испании (8,2%), Румынии (5,9%), Чехии (4,1%), Швейцарии, Словении (по 3,2%) и Польше (3,1%).

Рисунок
Доля позитивных тестов на COVID-19 среди проведенных в предшествующий 7-дневный период по состоянию на 25 августа (ourworldindata.org)

Данный показатель позволяет судить о двух ключевых моментах: во-первых, насколько адекватно страны проводят тестирование; и, во-вторых, в сочетании с данными о подтвержденных случаях — о распространенности инфекции.

Различия между странами по этому показателю значительны, отмечено на портале «Our world»:

  • в некоторых странах, таких как Австралия, Южная Корея и Уругвай, доля положительных результатов составляет менее 1%, то есть для выявления одного случая в этих странах требуются сотни или даже тысячи тестов;
  • в других странах, таких как Мексика и Боливия, положительные показатели составляют 20–50% общего количества проведенных тестов. В этих странах для выявления одного случая инфекции достаточно всего нескольких тестов.

Согласно критериям, опубликованным ВОЗ в мае, величина данного показателя менее 5% является одним из свидетельств того, что эпидемия в стране находится под контролем*. По подсчетам «Our world», для подтверждения одного случая в Украине в указанный выше период расходовали 9,8 теста (в Хорватии — 8,3).

По материалам ourworldindata.org; www.who.int

* Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19, 12 May, 2020.

Опубликовано  28.08.2020

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