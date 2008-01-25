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Новости медицины и фармацииВ Австралии разрабатывают спрей для защиты от COVID-19

В Австралии разрабатывают спрей для защиты от COVID-19

Опубликовано  29.09.2020

Австралийская биотехнологическая компания Ena Respiratory сообщила, что ее экспериментальный препарат для интраназального введения (INNA-051), разработанный для стимуляции естественной иммунной защиты человека для борьбы с простудой и гриппом, уменьшил in vivo репликацию вируса SARS-CoV-2 на 96%. INNA-051 — это низкомолекулярное вещество синтетического происхождения в форме назального спрея для использования один или два раза в неделю.

Исследование на модели с использованием хорьков, результаты которого опубликованы* до рецензирования 28 сентября, проводили под руководством заместителя директора Департамента общественного здравоохранения Англии (Public Health England — PHE) профессора Майлза Кэрролла (Miles Carroll). Они становятся базисом для клинической разработки, основанной на профилактической активации врожденного иммунитета TLR2/6 в клетках слизистой оболочки верхних дыхательных путей для снижения риска заражения SARS-CoV-2 и обеспечения защиты от COVID-19. Исследуемый «Ena Respiratory» инновационный агонист TLR2/6 защищен рядом патентов.

По материалам enarespiratory.com; biorxiv.org

* Prophylactic intranasal administration of a TLR2 agonist reduces upper respiratory tract viral shedding in a SARS-CoV-2 challenge ferret model. Pamela C. Proud, Daphne Tsitoura, Robert J. Watson, Brendon Y Chua, Marilyn J. Aram, Kevin R. Bewley, Breeze E. Cavell, Rebecca Cobb, Stuart Dowall, Susan A. Fotheringham, Catherine M. K. Ho, Vanessa Lucas, Didier Ngabo, Emma Rayner, Kathryn A. Ryan, Gillian S. Slack, Stephen Thomas, Nadina I. Wand, Paul Yeates, Christophe Demaison, David C. Jackson, Nathan W. Bartlett, Francesca Mercuri, Miles W. Carroll. bioRxiv 2020.09.25.309914

Опубликовано  29.09.2020

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