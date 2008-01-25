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Новости медицины и фармацииУпотребление добавок глюкозамина / хондроитина связано со снижением смертности?

Употребление добавок глюкозамина / хондроитина связано со снижением смертности?

Опубликовано  09.12.2020

Согласно результатам нового эпидемиологического исследования* Университета Западной Вирджинии (West Virginia University), США, добавки глюкозамина/хондроитина могут снизить общую, а также связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) смертность примерно так же, как и регулярные физические упражнения, — на 27 и 58% соответственно.

Исследователи из Университета Западной Вирджинии оценили данные 16 686 взрослых — участников Национального обследования здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey) в 1999–2010 гг. Всем участникам было не менее 40 лет. Дана Кинг (Dana E. King) и Джун Сян (Jun Xiang) объединили эти данные с показателями смертности за 2015 г.

Среди участников исследования 658 (3,94%) употребляли диетические добавки глюкозамина/хондроитина в течение года или дольше. За время наблюдения (медиана 107 мес) было зарегистрировано 3366 смертей (20,17%), из которых 674 (20,02%) были связаны с ССЗ. У респондентов, употреблявших глюкозамин/хондроитин, отмечали меньшую вероятность смерти вследствие ССЗ (отношение рисков (ОР) = 0,51; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,28–0,92). Выявленная связь сохранялась после корректировки с учетом возраста, пола, расы, образования, статуса курения и физической активности (смертность от всех причин, ОР = 0,73; 95% ДИ, 0,57–0,93; смертность от ССЗ, ОР = 0,42; 95% ДИ 0,23–0,75). При этом большинство участников — представители европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения.

Авторы предположили, что регулярное употребление глюкозамина/хондроитина связано с более низкой смертностью от всех причин и вследствие ССЗ. Подтвердить данную связь могли бы проспективные исследования, заключили исследователи, отметив аналогичные выводы, сделанные по результатам 2 крупных эпидемиологических исследований. Одно из них проведено в Великобритании**, другое — в США***.

Среди ограничений названы нерандомизированный характер исследования, возможность употребления участниками других диетических добавок, а также форма сбора данных — самоотчет пациентов.

По материалам jabfm.org

*King D. E., Xiang J. Glucosamine/Chondroitin and Mortality in a US NHANES Cohort. The Journal of the American Board of Family Medicine Nov 2020, 33 (6) 842-847; DOI: 10.3122/jabfm.2020.06.200110.

**Ma H., Li X., Sun D. et al. Association of habitual glucosamine use with risk of cardiovascular disease: prospective study in UK Biobank. BMJ 2019; 365: l1628. Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar.

***Bell G.A., Kantor E.D., Lampe J.W. et al. Use of glucosamine and chondroitin in relation to mortality. Eur J Epidemiol 2012; 27: 593–603.

Опубликовано  09.12.2020

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