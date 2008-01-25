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Новости медицины и фармацииУпотребление пива может привести к снижению когнитивных способностей?

Употребление пива может привести к снижению когнитивных способностей?

Опубликовано  18.07.2022

В недавнем крупном обсервационном исследовании выявлена связь между умеренным употреблением алкоголя, маркерами накопления железа в головном мозге и снижением когнитивных функций.

Исследователи высказали предположение, что потребление алкоголя приводит к отложению железа в головном мозге. Ранее в исследованиях было показано, что отложение железа в головном мозге приводит к снижению когнитивных функций.

Исследователи проанализировали данные 20 729 человек из Британского Биобанка (UK Biobank). 48,6% были женщинами, а средний возраст составлял 55 лет.

Соавтор исследования, доктор Аня Топивала (Anya Topiwala), сотрудник кафедры психиатрии Оксфордского университета в Великобритании (Department of Psychiatry at the University of Oxford in the U.K.), объяснила, что ранее избыточное отложение железа в головном мозге было выявлено у мужчин с алкогольной зависимостью. Повышенное содержание железа в головном мозге оказывает повреждающее действие на нейроны и приводит к снижению памяти.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS Medicine».

Участники исследования самостоятельно сообщали про употребление алкоголя в анкетах, когнитивные функции оценивали посредством серии неврологических тестов.

Среднее потребление алкоголя участниками составляло около 17,5 единиц в неделю. Это эквивалентно чуть более 7 банок пива, около 8,5 средних стаканов вина или чуть менее 18 рюмок крепкого алкоголя (джина, рома, водки, виски, текилы или самбуки). Никогда не пьющие участники составили 2,7% от общей выборки.

Исследователи оценивали уровень отложения железа в головном мозге с помощью магнитно-резонансной томографии. Было выявлено, что у лиц, выпивающих семь и более порций алкоголя в неделю (умеренный уровень потребления), выявляют маркеры повышенного накопления железа в головном мозге. Также было отмечено, что у лиц с повышенным уровнем железа в головном мозге выявляли нарушения когнитивных функций.

Доктор Хоссейн Ардехали (Hossein Ardehali), профессор медицины и кардиологии в Медицинской школе Фейнберга Северо-Западного университета (Northwestern University’s Feinberg School of Medicine), не принимал участия в исследовании. Он объяснил, что известно прямое цитотоксическое действие алкоголя на головной мозг. В исследовании же выявлен еще один потенциальный механизм повреждающего действия алкоголя на головной мозг.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  18.07.2022

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