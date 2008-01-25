В недавнем обсервационном исследовании изучали долгосрочные эффекты употребления таких наркотических веществ, как метамфетамин, кокаин, опиаты и каннабис. В исследование были включены лица, использующие их для получения опьяняющего, одурманивающего эффекта и/или эйфории. При этом исследование не включало пациентов, применявших наркотические препараты по назначению врача. Было показано, что употребление вышеперечисленных наркотических веществ связано с повышением риска развития мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий).

По данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association — AHA), фибрилляция предсердий диагностирована у более 2,7 млн жителей США.

При этой патологии отмечают повышенный риск тромбообразования, развития инсульта, сердечной недостаточности.

Грегори М. Маркус (Gregory M. Marcus), профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California San Francisco), объяснил, что в большинстве исследований анализировали краткосрочные побочные эффекты употребления наркотических веществ. В данной же работе было показано, что их использование повышает долгосрочный риск развития хронического заболевания.

Результаты исследования были опубликованы в издании «European Heart Journal Oxford Academics».

Доктор Ригвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), сертифицированный кардиолог Центра здоровья Провиденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Cente) в Санта-Монике, Калифорния, не участвовал в исследовании, однако он объяснил, что симптомы мерцательной аритмии могут отличаться у разных пациентов. Возможны такие признаки, как ощущение ускоренного или нерегулярного сердцебиения, одышка, головокружение, боль в груди. Также у части больных фибрилляция предсердий протекает бессимптомно. В ряде случаев ее не удается диагностировать с помощью электрокардиографии, поскольку данное нарушение ритма может быть непостоянным.

Доктор Р. Тадвалкар объяснил, что возраст и семейный анамнез являются немодифицируемыми факторами риска развития мерцательной аритмии. В то же время на такие факторы, как повышенное артериальное давление, употребление алкоголя и табака, можно повлиять.

В исследовании были проанализированы данные 23 561 884 жителей Калифорнии. Из них 98 271 человек сообщил об употреблении метамфетамина в анамнезе, 48 701 — кокаина, 10 032 — опиатов и 132 834 — марихуаны. Период наблюдения составлял 10 лет.

За период исследования у 42%, или 998 747 участников без предшествующей фибрилляции предсердий развилось данное заболевание.

Полученные данные были скорректированы с учетом наличия у участников известных факторов сердечно-сосудистого риска.

Было показано, что:

употребление метамфетамина повышает риск развития мерцательной аритмии на 86%;

использование опиатов — на 74%;

употребление кокаина — на 61%;

использование каннабиса — на 35%.

Таким образом, употребление метамфетамина было связано с наибольшим повышением риска развития фибрилляции предсердий.

Доктор Г.М. Маркус рассказал, что в исследовании не были учтены способы употребления и дозы наркотических веществ.

Доктор Р. Тадвалкар считает, что повышение риска развития мерцательной аритмии при употреблении каннабиса представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения. Он объяснил, что, вероятно, повышение риска развития фибрилляции предсердий вследствие воздействия наркотических веществ связано с вегетативной дисфункцией и изменением проницаемости определенных ионных каналов кардиомиоцитов.

По материалам www.medicalnewstoday.com