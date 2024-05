В недавнем исследовании было показано, что употребление кофе потенциально может способствовать снижению риска развития сахарного диабета II типа у женщин с гестационным сахарным диабетом в анамнезе.

Результаты исследования были опубликованы в издании «The American Journal of Clinical Nutrition».

Гестационный сахарный диабет — это особый тип сахарного диабета, который развивается в период беременности. В последующей жизни у женщин с гестационным сахарным диабетом отмечают повышенный риск развития сахарного диабета II типа.

Так, в исследованиях было показано, что регулярное употребление кофе, особенно вместо напитков, содержащих сахар или искусственные подсластители, связано со снижением риска развития сахарного диабета II типа.

Гестационный сахарный диабет обусловливает повышение риска развития ряда неблагоприятных исходов беременности.

Специалист по акушерству и гинекологии доктор Дженнифер Вонг (Jennifer Wong) из Больницы Бриджпорт (Bridgeport Hospital) объяснила, что гестационный сахарный диабет приводит к повышению риска патологии родовой деятельности, родовых травм, гипогликемии новорожденных и повышенной массы тела новорожденных.

Доктор Дженнифер Меллер (Jennifer Meller), главный врач в компании Sweetch, не участвовала в исследовании. Она объяснила, что изменения гормонального баланса во время беременности обусловливают развитие естественной инсулинорезистентности, способствующей достаточному поступлению глюкозы и питательных веществ для развивающегося плода. У ряда женщин не происходит компенсаторное увеличение выработки инсулина поджелудочной железой и развивается сахарный диабет.

В исследование было включено более 4500 участниц. Период наблюдения составил в среднем немного более 24 лет.

Было выявлено, что у участниц, которые регулярно употребляли кофеинсодержащий кофе, отмечали более низкий риск развития сахарного диабета II типа, а замена 1 чашки сахаросодержащих напитков на кофе в день была связана со снижением вероятности возникновения данной патологии на 17%. Замена одной чашки напитка, содержащего искусственные подсластители, в день на кофе ассоциировалась со снижением риска на 9%.

Автором исследования является Цуйлин Чжан (Cuilin Zhang), доктор философии, директор Глобального центра здоровья азиатских женщин (Global Centre for Asian Women’s Health, GloW) и профессор кафедры акушерства и гинекологии Медицинской школы Йонг Лу Линь Национального университета Сингапура (Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore). Она объяснила, что употребление кофе (2–5 чашек в день, без сахара и молочных продуктов с высоким содержанием жира) было связано с более низкой вероятностью развития сахарного диабета II типа среди женщин группы высокого риска вследствие перенесенного ранее гестационного сахарного диабета. Также снижению риска развития сахарного диабета II типа способствует замена сладких напитков на кофе.

Ограничением исследования было то, что оно основывалось на самоотчетах об употреблении кофе и сладких напитков. Также не учитывались способы приготовления кофе. Большинство участниц были медсестрами европеоидной расы.

Доктор Ц. Чжан подчеркнула, что необходимы дальнейшие исследования влияния кофе на здоровье человека, в том числе на углеводный обмен.

Доктор Дж. Меллер для профилактики развития сахарного диабета II типа женщинам с гестационным сахарным диабетом в анамнезе рекомендует:

кормление грудью. На сегодня механизм не изучен, но в исследованиях показано, что кормление грудью способствует снижению риска развития сахарного диабета у женщин;

рациональное питание;

поддержание нормальной массы тела и окружности талии;

регулярные физические упражнения.

В исследованиях показано, что ведение здорового образа жизни способствует снижению риска развития сахарного диабета на 30–50%.

По материалам www.medicalnewstoday.com