На Конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) 2021 г. представлены выводы о том, что употребление алкоголя в подростковом и юношеском возрасте ассоциировано с развитием повышенной артериальной жесткости, показателя, являющегося предвестником сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор исследования Хьюго Уолфорд (Hugo Walford), студент Университетского колледжа Лондона, Великобритания (University College London, UK), объясняет, что существуют данные, свидетельствующие о повышении жесткости сосудов, пропорциональном количеству употребляемого алкоголя. То есть, чем больше вы пьете алкогольных напитков, тем более жесткими становятся артерии. При этом повышение жесткости сосудов не объясняется другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет говорить о том, что употребление алкоголя в подростковом и юношеском возрасте имеет прямое негативное влияние на здоровье сосудов.

С возрастом артерии теряют эластичность и их стенка становится более жесткой. Высокая жесткость артерий приводит к повышению риска развития заболеваний сердца и инсульта. Определенные модифицируемые факторы, такие как наличие вредных привычек, могут привести к более раннему повышению жесткости артерий. В результате предыдущего исследования было продемонстрировано, что курение табака и употребление алкоголя в подростковом возрасте ассоциируется с повышением жесткости артерий.

Именно в юношеском возрасте наиболее часто люди начинают употреблять алкоголь и курить. Поэтому это исследование было сосредоточено на изменениях жесткости артерий и их связи с вредными привычками у лиц в возрасте 17–24 лет.

В исследовании приняли участие 1655 участников Эйвонского лонгитюдинального исследования родителей и детей (Avon Longitudinal Study of Parents And Children — ALSPAC) в возрасте 17–24 лет. Интенсивность употребления алкоголя и курения измеряли дважды: в возрасте 17 и 24 лет, затем было выведено среднее значение полученных показателей для каждого участника исследования. Употребление алкоголя было классифицировано как «никогда», «среднее» (4 порции или меньше за один день) и «высокое» (более 5 порций за день). Курение классифицировалось как «никогда», «в прошлом», «среднее» (менее 10 сигарет в день) и «интенсивное» (10 или более сигарет в день).

Жесткость артерий оценивали также дважды — в возрасте 17 и 24 лет посредством неинвазивного метода: определения скорости распространения пульсовой волны с помощью датчиков, установленных на сонной и бедренной артериях. Этот показатель является надежным и независимым предиктором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у молодых людей.

Исследователи изучили взаимосвязь между курением и употреблением алкоголя и изменениями жесткости артерий в возрасте 17–24 лет. Анализы были скорректированы с учетом возраста, пола и социально-экономического статуса, а также следующих показателей в возрасте 24 лет: индекса массы тела, артериального давления, уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, глюкозы и С-реактивного белка (показатель воспаления) в плазме крови.

Употребление алкоголя в возрасте 17–24 лет систематизировали как «никогда», «среднее» и «высокое» у 7; 52 и 41% участников соответственно. Курение в это время было систематизировано как «никогда», «в прошлом», «среднее» и «высокое» у 37; 35; 23 и 5% участников соответственно.

Артериальная жесткость повышалась в среднем на 10,3% в возрасте 17–24 лет, причем у женщин наблюдалось несколько большее увеличение, чем у мужчин. Артериальная жесткость при этом увеличивалась пропорционально количеству употребляемого алкоголя. У участников, куривших менее 10 сигарет в день, не наблюдалось постепенного повышения жесткости артерий. В то время как у высокоинтенсивных курильщиков жесткость артерий повышалась сильнее, чем у никогда не куривших. Однако это значение достигло статистической значимости только у женщин. Изменения жесткости артерий в возрасте 17–24 лет не различались между бывшими курильщиками и никогда не курившими.

По мнению Х. Уолфорда, результаты исследования показывают на то, что употребление алкоголя ведет к повреждению сосудов и у юношей и у девушек, курение же приводит к повреждению сосудов у интенсивно курящих девушек. У тех, кто никогда не курил или бросил курить, были выявлены аналогичные изменения жесткости артерий. Это говорит о том, что отказ от курения в молодом возрасте способствует восстановлению эластичности стенки сосудов.

Он заключил, что употребление алкогольных напитков, курение и курение электронных сигарет распространены среди студентов в Великобритании. Молодые люди могут полагать, что употребление алкоголя и курение не имеют отдаленных последствий. Однако эти результаты показывают, что вредные привычки в молодости в последующем могут привести к сердечным заболеваниям и инсульту.

По материалам www.medicalxpress.com